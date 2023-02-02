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中國智能手機總銷量 去年減13%創10年低

行政人員版 2023/02/02

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疫情不但拖慢智能手機生產，連銷量亦進一步下跌。路透社引述國際市場研究公司IDC報告，2022年中國智能手機總銷量為2.86億部，較2021年下跌13%，亦創了10年新低。

據悉，內地手機製造商vivo是

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欄名 : 科技新知

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