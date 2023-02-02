中國智能手機總銷量 去年減13%創10年低 行政人員版 2023/02/02 分享： 分享： 疫情不但拖慢智能手機生產，連銷量亦進一步下跌。路透社引述國際市場研究公司IDC報告，2022年中國智能手機總銷量為2.86億部，較2021年下跌13%，亦創了10年新低。 據悉，內地手機製造商vivo是 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 惡意軟件Qbot肆虐 Yahoo成最常被冒品牌 今日 惡意軟件Qbot肆虐 Yahoo成最常被冒品牌 Twitter美申許可 冀年內增支付功能 2023/02/01 Twitter美申許可 冀年內增支付功能 新登錄雙重認證 Meta已修復漏洞 2023/02/01 新登錄雙重認證 Meta已修復漏洞 平治自駕功能 美首頒第3級認證 2023/01/31 平治自駕功能 美首頒第3級認證 Apple Watch衝浪聯盟指定裝置 2023/01/31 Apple Watch衝浪聯盟指定裝置 科技行業 智能手機 商業 疫情 社會民生 中國 品牌 Oppo Vivo HONOR