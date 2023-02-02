惡意軟件Qbot肆虐 Yahoo成最常被冒品牌 行政人員版 2023/02/02 分享： 分享： 網絡釣魚攻擊猖獗，有報告指教育行業繼續成為全球最受惡意軟件影響的行業。在2022年第四季，Yahoo、DHL、Microsoft、Google、LinkedIn、WeTransfer、Netflix、 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 中國智能手機總銷量 去年減13%創10年低 今日 中國智能手機總銷量 去年減13%創10年低 Twitter美申許可 冀年內增支付功能 2023/02/01 Twitter美申許可 冀年內增支付功能 新登錄雙重認證 Meta已修復漏洞 2023/02/01 新登錄雙重認證 Meta已修復漏洞 平治自駕功能 美首頒第3級認證 2023/01/31 平治自駕功能 美首頒第3級認證 Apple Watch衝浪聯盟指定裝置 2023/01/31 Apple Watch衝浪聯盟指定裝置 科技行業 黑客 行業 軟件 Google Netflix Microsoft WhatsApp 教育行業 Linkedin