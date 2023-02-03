兩大王牌全面升級 Audemars Piguet

作為屹立錶壇差不多150年的Audemars Piguet，怎會只得一門絕招獨步天下呢？隨着去年大肆慶祝旗下王牌Royal Oak系列50周年，環顧所推出的周年誌慶版，其精益求精作風，可看到這個瑞士頂

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