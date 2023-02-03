兩大王牌全面升級 Audemars Piguet 副刊版 2023/02/03 分享： 分享： 作為屹立錶壇差不多150年的Audemars Piguet，怎會只得一門絕招獨步天下呢？隨着去年大肆慶祝旗下王牌Royal Oak系列50周年，環顧所推出的周年誌慶版，其精益求精作風，可看到這個瑞士頂 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Excalibur系列 多元化聯乘世界Roger Dubuis 2023/01/27 Excalibur系列 多元化聯乘世界Roger Dubuis 檢閱錶界 新年新兔路 2023/01/20 檢閱錶界 新年新兔路 美國CPI 再回落 加息步伐 望續放緩 2023/01/14 美國CPI 再回落 加息步伐 望續放緩 2023三文魚色流行！ Patek Philippe 3大錶作勢掀復古錶風潮 2023/01/13 2023三文魚色流行！ Patek Philippe 3大錶作勢掀復古錶風潮 以靈感女神之名啟航 Vacheron Constantin 2022/12/30 以靈感女神之名啟航 Vacheron Constantin