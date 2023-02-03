巴黎直擊2023秋冬男裝周 星光熠熠Netflix最大贏家 副刊版 2023/02/03 分享： 分享： 剛過去的1月尾，作為真正踏入後疫情時期舉行的巴黎2023秋冬男裝展，來自五湖四海的嘉賓和傳媒幾乎回復2019年疫情前的多，大家齊齊將口罩拋到天際以外，整個巴黎市車水馬龍，與香港相比是久違了的熱鬧，有趣 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Bottega Veneta 召喚電影界兩大女神 今日 Bottega Veneta 召喚電影界兩大女神 男神收割器Dior Men 2023/01/27 男神收割器Dior Men 運動迎 新 春 2023/01/27 運動迎 新 春 Louis Vuitton X 草間彌生 最強圓美聯乘 2023/01/27 Louis Vuitton X 草間彌生 最強圓美聯乘 新春兔年時裝大全 2023/01/20 新春兔年時裝大全 時裝服飾 時裝服飾種類 巴黎 Netflix 網飛（Netflix，美：NFLX） 黃偉文 張家朗