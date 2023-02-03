巴黎直擊2023秋冬男裝周 星光熠熠Netflix最大贏家

剛過去的1月尾，作為真正踏入後疫情時期舉行的巴黎2023秋冬男裝展，來自五湖四海的嘉賓和傳媒幾乎回復2019年疫情前的多，大家齊齊將口罩拋到天際以外，整個巴黎市車水馬龍，與香港相比是久違了的熱鬧，有趣

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