銅鑼灣新登場新派Omakase Fine Dining式品嘗19道菜 副刊版 2023/02/03 分享： 分享： 自從疫情後，要在香港找一間主打日本Omakase的餐廳實在不難，但要有特色的，就的確要花花心思了。最近在銅鑼灣開業的「螢雪Keisetsu」，就與一般廚師發辦餐廳不同，掌廚的軒師傅有15年入廚經驗，這 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 品味南意傳統盛宴 今日 品味南意傳統盛宴 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上環Whey 創意新加坡風味西餐 2023/01/26 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上環Whey 創意新加坡風味西餐 【Good Food,Good Mood@iM網欄】正宗老牌順德菜 北角鳳城酒家 2023/01/09 【Good Food,Good Mood@iM網欄】正宗老牌順德菜 北角鳳城酒家 港島香格里拉大酒店 龍蝦吧全新餐牌 2022/12/30 港島香格里拉大酒店 龍蝦吧全新餐牌 【Good Food,Good Mood@iM網欄】米芝蓮割烹料理 中環 Ryota Kappou Modern 2022/12/26 【Good Food,Good Mood@iM網欄】米芝蓮割烹料理 中環 Ryota Kappou Modern 疫情 香港 日本 餐廳 美食 菜式 魚 銅鑼灣 海鮮 廚師