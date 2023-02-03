銅鑼灣新登場新派Omakase Fine Dining式品嘗19道菜

自從疫情後，要在香港找一間主打日本Omakase的餐廳實在不難，但要有特色的，就的確要花花心思了。最近在銅鑼灣開業的「螢雪Keisetsu」，就與一般廚師發辦餐廳不同，掌廚的軒師傅有15年入廚經驗，這

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