為迎接春天到來，馬哥孛羅香港酒店的Cucina意籍總廚Andrea Delzanno帶來全新4道意大利南部地區的特色美饌，同時可另加$440升級享受意大利餐酒配對，在餐廳的醉人維港景色下，品味南意的傳

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