品味南意傳統盛宴 副刊版 2023/02/03 分享： 分享： 為迎接春天到來，馬哥孛羅香港酒店的Cucina意籍總廚Andrea Delzanno帶來全新4道意大利南部地區的特色美饌，同時可另加$440升級享受意大利餐酒配對，在餐廳的醉人維港景色下，品味南意的傳 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 銅鑼灣新登場新派Omakase Fine Dining式品嘗19道菜 今日 銅鑼灣新登場新派Omakase Fine Dining式品嘗19道菜 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上環Whey 創意新加坡風味西餐 2023/01/26 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上環Whey 創意新加坡風味西餐 【Good Food,Good Mood@iM網欄】正宗老牌順德菜 北角鳳城酒家 2023/01/09 【Good Food,Good Mood@iM網欄】正宗老牌順德菜 北角鳳城酒家 港島香格里拉大酒店 龍蝦吧全新餐牌 2022/12/30 港島香格里拉大酒店 龍蝦吧全新餐牌 【Good Food,Good Mood@iM網欄】米芝蓮割烹料理 中環 Ryota Kappou Modern 2022/12/26 【Good Food,Good Mood@iM網欄】米芝蓮割烹料理 中環 Ryota Kappou Modern 意大利菜