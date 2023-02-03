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皇家婚姻

副刊版 2023/02/03

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琥珀色瓊漿靜悄悄地遊過口腔流過舌頭，再施施然滴進喉嚨，Toffee（拖肥糖）加絲絲橙香，入口甜、力度足，隨後最長後味（aftertaste）良久縈繞，是苦與甜的交戰，但最終也以苦作終結。

說的不僅是威士忌，也是一段皇家婚姻，知名蘇格蘭威士忌酒莊Macallan（麥卡倫），為慶祝一九八一年哄動全球的皇家婚姻（Royal Marriage）而限量發行一款珍貴單一麥芽威士忌（Single Malt），以當年查理斯王子出生年份（一九四八）和戴安娜王妃的出生年份（一九六一）舊原桶單一麥芽佳釀，合併成這瓶Royal Marriage Single Malt Whisky，即是把三十三年和二十年酒種合併，瓶上可見祝福寫着長壽快樂。

很明顯，這祝願並不成功，戴妃在最美麗年華早逝，離世前不快樂日子居多，但這威士忌卻是十分成功，現已被炒到天價，有趣是這威士忌跟皇家婚姻相映成趣，先是濃烈的甜，很快便是甜苦交戰，而最終以苦結尾，相信這全屬偶然，而並非造酒者刻意安排。

想深一層，不少庶民婚姻也是類同經歷，醫生經過十二年交戰後，也以苦作終局，但凡兩人共處便難於沒有苦，相信成功婚姻是甜多苦少（只是相信，這點缺乏經驗和數據），才能維持，但走在人生高低谷時，能維持甜多苦少實不容易，《聖經》說的「恒久忍耐」是否有效，實也有點存疑，再者，忍耐一生又能否快樂一生。

甜少苦多的婚姻，可敬而遠之，但若是威士忌那便無妨。

Royal Marriage Single Malt Whisky（專欄作家提供）

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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