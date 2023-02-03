《毒舌大狀》是部節奏緊湊、毫無冷場的好看電影，單看黃子華和謝君豪的演技，已值回票價，三位新人廖子妤、楊偲泳和何啟華也令人眼前一亮。電影劇本圍繞一單冤案，犯罪者是有錢有權有勢之士，輕易運用人脈錢財脫罪。「公義」對峙「權勢」，大多輸多贏少，那個「輸」是輸給人性—可恨是背後那些想藉攀附惡勢力而撈點着數的眾嘍囉，扭盡六壬助邪惡勢力保其平安，說到底利益就是最大的誘惑。「公義」面對劣質人性，何止孤掌難鳴，想伸張公義的人，有時甚至是凶多吉少。電影呈現了一個邪惡勢力加上背後一班斯文敗類，合力監生令無辜母親身陷十七年冤獄。

黃子華飾演本來mean爆又毒舌的律師，因輕率處理一單案件而累及一名無辜母親被判十七年監禁，兩年後不惜竭盡所能想替那位母親翻案，與飾演政府外判資深主控官謝君豪精采過招。但我會形容這是一部以現實場景為背景的surreal（超現實）電影，大狀黃子華想挑戰權貴，我倒不覺得是社會異象，最surreal之處反而在於：一、挑戰惡勢力的人，竟可想講乜就講乜而人身安全毫不受威脅；二、主控官謝君豪得悉有錢有權有勢的人，才是犯罪者的真相後，不接受同流合污，在庭上改變立場，公然批判邪惡勢力；三、做壞事的人很快就會惡有惡報。真真超現實，然而，電影之魔力，就是把人們心底裏明知在現實世界裏近乎是surreal的盼望／奢盼，栩栩如生地演繹和呈現。現實世界難發生的結局和對白，藉電影活現於觀眾心深處的祈盼。

這齣電影並非我們看慣的嘻嘻哈哈賀歲片，未看前，不明為何公義對抗邪惡這麼嚴肅的話題，會是一齣賀歲片，看完就明白了。這年頭，會有甚麼真正令觀眾開懷和釋懷呢？我們現在需要的，並非那些齊歡唱之場面，而是能讓觀眾經歷一次邪不能勝正、大快人心、不公不義之事會有天收的抒發和出口—即使明知是surreal的電影世界也好。能讓觀眾在新的一年舒一口鬱悶氣，《毒舌大狀》乃今時今日很適切的賀歲片。