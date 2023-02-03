兔年宜重新規劃 應對疫後改變 行政人員版 2023/02/03 分享： 分享： 自香港撤銷入境限制，一眾港人馬上買機票「返鄉下」赴日旅遊，筆者也是其中之一。3年後重臨東京，城市改變了不少——為了奧運而興建的新體育館、新建高樓取代舊有建築、連我最愛的東急百貨也換了老闆。當然，一些傳 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等 2023/01/27 借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等 新思維推技術應用 達「範式轉移」創新 2023/01/20 新思維推技術應用 達「範式轉移」創新 中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗 2023/01/13 中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗 鍛練EQ強化心理 2023重塑自我 2023/01/06 鍛練EQ強化心理 2023重塑自我 區塊鏈電子門票 獨一無二勢成主流 2022/12/30 區塊鏈電子門票 獨一無二勢成主流 疫情 社會民生 經濟 香港 服務 移民 退休 企業文化