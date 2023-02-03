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兔年宜重新規劃 應對疫後改變

行政人員版 2023/02/03

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自香港撤銷入境限制，一眾港人馬上買機票「返鄉下」赴日旅遊，筆者也是其中之一。3年後重臨東京，城市改變了不少——為了奧運而興建的新體育館、新建高樓取代舊有建築、連我最愛的東急百貨也換了老闆。當然，一些傳

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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