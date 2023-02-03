  • 17°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 02:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ChatGPT推訂閱 月費156元享新功能

行政人員版 2023/02/03

分享：

分享：

OpenAI去年推出的AI聊天機械人ChatGPT掀起熱潮，踏入今年，其活躍用戶已突破1億人，用戶成長速度比TikTok、IG等應用程式快。OpenAI也把握商機，宣布旗下ChatGPT即將推出付費訂

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

PS Plus Collection 5月起停送20款遊戲
今日
PS Plus Collection 5月起停送20款遊戲
惡意軟件Qbot肆虐 Yahoo成最常被冒品牌
2023/02/02
惡意軟件Qbot肆虐 Yahoo成最常被冒品牌
中國智能手機總銷量 去年減13%創10年低
2023/02/02
中國智能手機總銷量 去年減13%創10年低
Twitter美申許可 冀年內增支付功能
2023/02/01
Twitter美申許可 冀年內增支付功能
新登錄雙重認證 Meta已修復漏洞
2023/02/01
新登錄雙重認證 Meta已修復漏洞
科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 美國 服務 機械人 瑞銀 美元

上一篇文章

TCL新XR眼鏡攻港 指定地點售3099元

下一篇文章

PS Plus Collection 5月起停送20款遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？