ChatGPT推訂閱 月費156元享新功能 行政人員版 2023/02/03 分享： 分享： OpenAI去年推出的AI聊天機械人ChatGPT掀起熱潮，踏入今年，其活躍用戶已突破1億人，用戶成長速度比TikTok、IG等應用程式快。OpenAI也把握商機，宣布旗下ChatGPT即將推出付費訂 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 PS Plus Collection 5月起停送20款遊戲 今日 PS Plus Collection 5月起停送20款遊戲 惡意軟件Qbot肆虐 Yahoo成最常被冒品牌 2023/02/02 惡意軟件Qbot肆虐 Yahoo成最常被冒品牌 中國智能手機總銷量 去年減13%創10年低 2023/02/02 中國智能手機總銷量 去年減13%創10年低 Twitter美申許可 冀年內增支付功能 2023/02/01 Twitter美申許可 冀年內增支付功能 新登錄雙重認證 Meta已修復漏洞 2023/02/01 新登錄雙重認證 Meta已修復漏洞 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 美國 服務 機械人 瑞銀 美元