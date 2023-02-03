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7CAFÉ + GODIVA推3款朱古力新品 有獎問答遊戲送1萬張「買1送1」優惠券

行政人員版 04:00 2023/02/03

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來到充滿甜蜜氛圍嘅2月，7-Eleven特意為大家炮製連串「甜蜜限定驚喜」。繼早前推出Sanrio characters「Love²雙層杯」後，自家品牌7CAFÉ首度聯乘比利時高級朱古力品牌GODIVA，推出3款「甜蜜限定」朱古力飲品及朱古力咖啡新品，包括熱/凍朱古力咖啡、熱/凍醇緻朱古力，以及濃醇朱古力沙冰（指定店舖限定）；新品亦換上全新包裝，除咗印上經典GODIVA標誌，杯身設計簡約時尚。

「甜蜜限定」新品即日起限定發售，大家要把握機會喺2月為另一半帶嚟甜蜜驚喜呀。

黛安知道，7CAFÉ仲會推出有獎問答遊戲，由2月5日（元宵節）至2月14日（情人節）期間，一連10日送出共1萬張7CAFÉ+GODIVA朱古力新品「買1送1」電子優惠券。活動期內每日正午12點開始，佢哋會透過活動網站送出1,000張電子優惠券，大家只要進入活動網站：https://7cafe.711campaign.com回答簡單問題，答對並完成登記香港手機號碼，即有機會贏取7CAFÉ+GODIVA系列飲品「買1送1」電子優惠券喇。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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