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有理想還要有合理報酬

行政人員版 04:00 2023/02/03

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最近開會的時候，同事提到一個專上學院導師問他們在The Bees工作是否好好搵。原來我早前跟他們的學生分享時，說過我們集團年收入超過一百萬的比例應該是全行最高，這名導師就是當日的帶隊老師。我其實已經忘記我說過類似的話，但我絕不懷疑這是出自我口中，只是我記性不好，平時也心直口快，在分享中爆了這個事實也不一定。所以我說話有一個原則，就是一定要說實話，不然我會忘了說過甚麼大話。

我曾經管理過國際性廣告集團，知道大概的市場薪金。我們現在年收入超過一百萬的比例，即使計及通脹的因素，仍然遠高於行業的平均比例。我們有些合夥人的年收入，甚至可以媲美大型廣告集團的CEO。我說年收入而不是年薪，是因為他們的收入，來自薪金的比例其實不太高。部分合夥人更長期不加薪，寧願先照顧其他同事。他們的收入很大部分是來自盈利分紅和股東股息。換言之，他們能獲得比市場薪金高的收入，很大程度是因為公司的盈利高，而他們獲得合理的分配而已。

我很開心同事在我們的生態系統下獲得高收入。我認為行業要吸引人才和留住人才，不能只消耗熱情，還要有合理報酬，不然任何理想都只是空談。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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