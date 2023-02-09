【ESG聚焦】擔當ESG發展先導者 與各界攜手推動可持續金融

▲ 梁君馡表示，恒生矢志成為社會、投資者、本地銀行業及政府機構眼中的ESG先導者。

面對全球暖化令氣候問題愈趨嚴峻，加上新冠疫情的挑戰影響社會和經濟發展，2021年近200個國家共同簽訂格拉斯哥氣候協定後，全球齊心加強環境、社會及企業管治（ESG）的工作。各國政府亦在各個領域推動相關政策，增強大眾的環保意識，而企業作為社會的一分子，也相應作出配合。恒生銀行（下稱恒生）於早期便留意到ESG對企業持續發展的重要性，積極參與落實企業社會責任，強化自身可持續發展，並致力為客戶提供多元化的ESG投資產品，致力成為本地銀行業ESG發展的先導者。

ESG及氣候變化等主題，已成為全球一大投資趨勢。作為具影響力的金融機構，恒生在實踐及推動可持續投資可謂不遺餘力。恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示：「我們把ESG相關事宜納入我們的產品、服務、營運及披露當中。另外，我們於多年來持續推出與可持續發展有關的指數、基金、債券及股票掛鈎結構性投資產品，為ESG相關的投資產品分銷業務奠下良好基礎。近年，我們進一步擴大產品及服務種類，及就全球性議題作出貢獻，並專注於發展可持續融資，應對氣候變化這項重大且迫切的挑戰。」

優良管治奠定基礎 注重ESG達至雙贏

有效的領導及管治，是企業實現ESG願景的關鍵。恒生將ESG納入銀行策略當中，除了銀行身體力行實踐低碳轉型目標，這個管治理念亦一脈相承，融入恒生整個產品設計及分銷、服務流程及營運的框架，令恒生對內對外都有清晰一致的目標。

梁君馡指出，ESG對投資者來說是傳統投資指標以外的另一重要參考：「除了考慮企業財務因素外，投資者於投資決定過程中，應同時考慮該企業在ESG方面的表現，於追求回報之餘，將ESG因素納入投資決策或可有效減低投資風險，也同時可為地球及下一代出一分力。另一方面，投資者注重ESG及可持續投資亦會反過來推動各個企業更加注重ESG發展及表現，這可達至雙贏局面。」

分銷ESG主題基金 發行相關股票掛鈎投資

恒生很早便留意到投資者對ESG相關投資的需求，早於2011年恒生投資管理有限公司¹便發行了ESG相關基金。隨着ESG不斷推進，恒生近年提供多元化ESG相關投資產品供投資者認購，包括香港證監會認可的ESG基金，同時提供與ESG有關的債券投資及股票掛鈎投資產品等²。現時恒生代理的ESG基金³包括有專注投資於ESG項目的主題式基金，如氣候變化主題或再生能源主題；另一類與ESG相關的基金則是於傳統基金的投資目標及過程中，加強挑選ESG表現較佳的企業或正面推動ESG領域的企業，例子有環球及區域性的可持續發展基金。

此外，恒生作為股票掛鈎投資發行商，每日均會提供掛鈎於ESG表現較佳企業⁴之股票掛鈎投資產品。靈活的股票掛鈎組合可滿足不同客戶對ESG投資的不同取態。而投資於該類型產品的金額更低至8萬港元及保證發行。

以上各投資產品都可供廣大的零售客戶於分行及網上進行認購。而恒生於搜羅及開發ESG相關投資產品的同時，亦積極推動ESG相關的投資者教育，務求讓零售投資者認識ESG。恒生於網站設有ESG投資相關專頁，讓投資者了解更多的ESG投資概念。恒生投資團隊亦定期向客戶發送相關資訊作為參考，讓投資者及時抓緊ESG帶來的機遇。

當然，投資者在作出任何投資前都應小心閱讀及明白相關產品之銷售文件，以了解當中所載之風險因素。

產品審批嚴謹 制定融資零碳目標

恒生近年積極發展ESG相關的投資選擇之餘，亦率先加強自身ESG管治及增設專職部門。梁君馡強調，為確保所提供有關產品的質素，恒生內部有特定審批程序，於推出產品前必全方面審視及謹慎聽取各專業工作小組意見並加入從環境、社會責任和管治的審查準則，以確保產品的品質及合適性。

鑑於近年綠色融資成為業界趨勢，恒生積極將可持續發展元素納入策略、營運、產品以及服務中，恒生是首間本地銀行承諾在2030年或之前，實現以可再生能源滿足其電力需求。此外，恒生亦承諾在2030年或之前，在自身營運和供應鏈方面達到淨零碳排放外，亦會在2050年或之前，將客戶融資項目達到淨零碳排放。為此，恒生於2021年成立可持續金融專責團隊，專注為商業客戶開發可持續發展融資解決方案，協助企業及中小企邁向綠色低碳方向發展。

管理融資風險 國際評選獲肯定

恒生根據國際標準及指引，慎重釐定融資對象和用途，繼而進行風險管理。「恒生已將氣候風險納入貸款業務的考量，自2021年起，當為經營氣候敏感業務和存在較大信貸風險的客戶進行年度信貸覆核時，將轉型風險問卷納入其年度信貸覆核過程中。」梁君馡說。

憑藉在ESG及可持續金融發展的不懈努力，恒生於海外相關評選中獲得不少肯定。恒生於「2022中國100家海外上市公司碳排名分析報告」中，在香港金融機構組別中排名第一；國際性別平等研究機構Equileap的《2022年性別平等亞太區報告與排名》，恒生獲評為香港的企業首位。另外，在Altrata的《全球多元性別2022報告》中，恒生成為唯一上榜之香港金融機構。

▲ 恒生銀行有限公司獲「傑出環境、社會及企業管治表現嘉許計劃2022」的「傑出可持續投資產品分銷銀行」嘉許。

積極與社區夥伴協作 推廣氣候變化項目

恒生在優化自身業務之餘，亦積極與社區夥伴合作，提升大眾對可持續投資/綠色金融的認識。恒生在2021年發起並冠名贊助香港上市公司商會舉辦的首屆「環境、社會及管治與綠色金融機遇論壇」，滙聚企業、監管機構和可持續發展的專業人士討論ESG的最佳常規和綠色金融的發展潛力，其後2022年繼續支持以「應對氣候風險 氣候行動融資」為主題的第二屆論壇，逾200名商界及國際專家出席，共同探討應對氣候變化及相關的金融機遇。另外，恒生亦繼續支持世界自然基金會香港分會和商界環保協會的企業會員計劃。

梁君馡指出，除了支持業界交流活動，恒生亦承諾於2022至2026年，每年投放最少25%社區投資資源於應對氣候變化項目：「除了從減碳、除碳及氣候教育入手，恒生亦積極開展及支持應對氣候變化的社區項目，讓社會不同人士，尤其年輕人持續地在關注氣候變化，從中學習和啟發他們就氣候變化採取行動。」

減碳恒動系列計劃 推動青年關注氣候

過去一年，恒生推出「減碳恒動–太陽能關懷計劃」及「減碳恒動–恒生低碳校園」，主要透過在非牟利機構及學校等安裝太陽能板，再透過政府的「上網電價」補貼政策獲取回贈，用於支持推行氣候教育；恒生同時支持由低碳想創坊主辦的「2022香港青年氣候峰會（LCOY HK 2022）」，連繫本地及國際青年交流意見，並鼓勵他們作出氣候行動，邀請參加者就氣候公義及適應等議題分享；2022年恒生與香港理工大學攜手推出「恒生x理大可持續未來挑戰賽：紡織及服裝」，為紡織及服裝界出謀獻策，提供可持續發展和環保建議書。

踏入2023年，為栽培香港未來精英領袖的ESG思維，恒生聯同香港各大院校、會計師行等不同界別，舉辦及成為「恒生x惠理大學精英ESG挑戰2023」的主要贊助商，該挑戰為參賽學生提供大量學習及培訓機會，透過活動讓學生深入認識ESG投資議題，發掘人才並提供培訓及實習機會。

1 - 恒生投資管理有限公司為恒生銀行有限公司的全資附屬公司。

2 - ESG相關的債券或股票掛鈎結構性產品名單可能會不時變化，並以恒生紀錄為準。

3 - ESG基金為恒生代理之基金於「恒生基金超級市場」（hangseng.com/Fundsupermart）中按基金類型歸類為「ESG基金」的基金（「ESG投資基金」）。 該基金為證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）表列的綠色基金和環境、社會及管治基金（environmental, social and governance，簡稱ESG）。該列表是證監會致力依據各管理公司所提供的陳述而編製，這些公司確認在列表上的證監會認可基金已遵守2019年4月11日所發出的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 — 綠色基金或環境、社會及管治基金》 内所涵蓋的規定（包括基金名稱、投資門檻、披露規定及持續監察）。證監會並沒有核實該等產品所採用的投資策略、投資選擇過程、投資組合及管理或準則的成效，以達致這些產品所指定的綠色或ESG投資重點。綠色基金和ESG基金列表並不表示該等產品獲得官方推介，亦不構成其綠色或ESG特性及表現的保證。此外，證監會認可不等如對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

投資者須明白現時市場並未就 ESG相關的投資產品的環境、社會及管治特性的定義達成共識。本文所出現的ESG標示是來自恒生認為可靠但未經恒生核實的資料來源。恒生並沒有核實該等產品所採用的投資策略、投資選擇過程、投資組合及管理的成效或其包含的ESG因素。這些產品獲ESG 標示並不表示該等產品獲得推介或認許，亦不構成其ESG特性或相關表現的保證。投資者須自行評估有關產品之銷售文件所載資料、預測及／或意見的相關性、準確性及充足性，並作出彼等為該等評估而認為必要或恰當的獨立調查。

4 - 投資者須明白現時市場並未就 ESG相關的債券或股票掛鈎結構性產品 的環境，社會及管治特性的定義達成共識。本文所出現的ESG標示是來自恒生認為可靠但未經恒生核實的資料來源。恒生並沒有核實該等產品所採用的投資策略、投資選擇過程、投資組合及管理的成效或其包含的ESG因素。這些產品獲ESG 標示 並不表示該等產品獲得推介或認許，亦不構成其ESG特性或相關表現的保證。投資者須自行評估有關產品之銷售文件所載資料、預測及／或意見的相關性、準確性及充足性，並作出彼等為該等評估而認為必要或恰當的獨立調查。

免責聲明

本文只供參考，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為要約、招攬或建議作出任何投資。本文所載資料乃根據恒生認為可靠的資料來源而編製，惟該等資料來源未經獨立核證。投資者須自行評估本文內之相關資料、預測及／或意見的相關性、準確性及充足性，並作出彼等為該等評估而認為必要或恰當的獨立調查。恒生並無就其中所述任何投資是否適合或切合任何個別人士的情況作出任何聲明或推薦，亦不會就此承擔任何責任。投資者須基於本身的財政狀況、投資經驗、投資目標及特定需要而作出投資決定；在有需要的情況下，應於作出任何投資前諮詢獨立專業顧問。

基金投資之風險披露聲明

投資者須注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金)，投資基金單位價格或價值可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件(包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文)及基金投資客戶須知。基金乃投資產品，而部分涉及金融衍生工具。投資者應仔細考慮自己的投資目標、投資經驗、投資年期、財政狀況、風險承受能力、稅務後果及特定需要，亦應了解投資產品的性質，條款及風險。投資者如對其投資有任何疑問，請諮詢獨立的專業意見。

債券或存款證產品之風險披露聲明

• 債券/存款證乃投資產品。投資決定是由閣下自行作出的。但閣下不應投資於債券/存款證，除非中介人於銷售該債券/存款證時已向閣下解釋經考慮閣下的財政情況、投資經驗及目標後，該債券/存款證是適合閣下的。閣下的中介人有責任確保閣下明白本產品的性質及風險，並確保閣下有足夠財力承擔買賣本產品的風險及潛在損失。

• 債券並非存款，並不應被視為傳統定期存款的代替品。

• 存款證並非受保障存款，不受香港的存款保障計劃保障。

• 購買債券／存款證的投資者須承受債券／存款證發行人及擔保人（如有）的信貸風險。概不保證發行人／擔保人違反還款責任時會獲得保障。在最壞情況下，倘發行人及擔保人（如有）未能於到期時履行其各自在債券／存款證項下的還款責任，閣下可能會損失全部投資款項。

• 人民幣並非可自由兌換的貨幣。因此，投資者買賣以人民幣計值的債券和/或存款證將要承受額外風險(例如貨幣風險)。

• 以上並非詳盡的風險因素清單。請參閱相關「債券及存款證買賣服務」資料單張項下「風險因素」一節，以了解適用於債券及存款證的其他風險因素。

• 此資料僅並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見、要約、招攬或建議投資於債券或存款證產品。投資者須注意，所有投資涉及風險(包括可能會損失投資本金)，債券或存款證產品之價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。投資者須了解不應只根據此資料而作出任何投資決定。因此，在作出任何投資決定前，投資者應考慮該投資是否適合其本身，包括投資目標、投資經驗、投資年期、財政狀況、承受能力的風險、稅務後果及特定需要，亦應詳細閱讀相關產品之銷售文件及條款細則(包括當中所載之風險因素之全文)。投資者如對其投資有任何疑問，請諮詢獨立的專業意見。

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結構性產品之風險披露聲明

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• 流通量風險-結構性產品乃為持有直至到期而設計。閣下可能無法在到期前出售閣下的結構性產品。倘閣下試圖在到期前出售結構性產品，閣下收取的金額可能遠遠低於閣下就結構性產品支付的投資金額。

• 閣下倚賴結構性產品發行人的信用可靠性-結構性產品構成發行人的一般無抵押非後償合約責任。當閣下購買結構性產品，閣下將倚賴結構性產品發行人而非其他人士的信用可靠性。根據結構性產品的條款及細則，閣下對掛鈎資產的任何發行人並無任何權利。倘有關結構性產品發行人變成資不抵債或違反其於結構性產品項下的責任，在最壞情況下，閣下可能損失全部投資。

• 並不等同於投資掛鈎資產-投資結構性產品並不等同於投資掛鈎資產。任何掛鈎資產的市價或水平變動未必會導致結構性產品的市值或閣下於結構性產品的潛在收益或虧損出現相應變動。

在進行任何投資之前，投資者應i)閱讀並充分理解有關結構性產品的所有銷售文件以及其中的所有風險披露聲明和風險警告；ii)根據閣下的投資目標、財務狀況和特定需求做出投資決定，並在有需要時及在投資前諮詢閣下的專業顧問。

（特約）