帝都酒店櫻花主題套房住宿 京都浪漫櫻花林打卡位

情人節快到，如未能與愛侶飛到日本過節，留港Staycation也能感受浪漫。新城市廣場聯乘帝都酒店推出「花間戀人We Time食住玩買企劃」，包括「戀流和風櫻林」及「二人甜蜜限定」情人節住宿計劃，另有

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