帝都酒店櫻花主題套房住宿 京都浪漫櫻花林打卡位 副刊版 2023/02/04 分享： 分享： 情人節快到，如未能與愛侶飛到日本過節，留港Staycation也能感受浪漫。新城市廣場聯乘帝都酒店推出「花間戀人We Time食住玩買企劃」，包括「戀流和風櫻林」及「二人甜蜜限定」情人節住宿計劃，另有 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 阿聯酋航空重啟往返杜拜直航 買商務機票送五星級酒店住宿一晚 2023/02/01 阿聯酋航空重啟往返杜拜直航 買商務機票送五星級酒店住宿一晚 北海道4大雪祭開鑼 札幌雪祭旭川冬祭實體版回歸 2023/01/31 北海道4大雪祭開鑼 札幌雪祭旭川冬祭實體版回歸 馬來西亞旅遊重啟 文化副部長推介必去景點 2023/01/30 馬來西亞旅遊重啟 文化副部長推介必去景點 旅行3款外遊SIM卡推介 全新優惠平均$6.25/日 2023/01/28 旅行3款外遊SIM卡推介 全新優惠平均$6.25/日 麗豪酒店╳港鐵特色主題住宿 可愛鐵仔房間+列車造型床仔 2023/01/21 麗豪酒店╳港鐵特色主題住宿 可愛鐵仔房間+列車造型床仔 酒店 下午茶 情人節 京都 Staycation 櫻花