樓市是否「真見底」？

【分析】農曆新年長假期，一向為樓市傳統淡季，而過去3年更由於疫情肆虐，令成交量持續低迷，但今年情況卻截然不同，隨着中港兩地落實通關，就算內地客尚未大舉南下已見威力，刺激本地買家偷步入市，直接推高1月二

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