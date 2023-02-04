太古城連錄3宗特色戶成交

【直擊藍籌屋苑1月市況】鰂魚涌藍籌屋苑太古城上月價量齊升，成交量按月增加過半之餘，更錄得3宗頂層連天台特色戶成交。區內代理指，屋苑現時議幅已收窄至3%內，亦開始有投資者出動覓盤。

中原資深區域營業董事趙

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