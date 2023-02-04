海怡半島2房套受歡迎 叫價升至$870萬

【直擊藍籌屋苑1月市況】鴨脷洲海怡半島上月至今，不乏具實力的首置客及租客覓盤入市，令上月錄得多達32宗成交，按月大增5.4倍。代理亦指，屋苑大部分業主均維持原有叫價放售，並提供約2%至3%議價空間。

美

...