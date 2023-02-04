黃埔花園業主收窄議幅 3房叫價普遍逾千萬

【直擊藍籌屋苑1月市況】隨着市況逐漸明朗，紅磡黃埔花園上月不乏換樓家庭客入市，上月所錄約25宗成交之中，3房戶型佔多達六成半；惟造價按月沒有太大變動。代理稱，屋苑大部分業主均維持既有叫價，僅個別反價或

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