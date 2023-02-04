美孚新邨連錄大額成交 1,446呎戶連車位$2,238萬沽

【直擊藍籌屋苑1月市況】雖然荔枝角美孚新邨上月成交量按月減少約三成，但不少單位造價均上升約5%左右，更連錄2宗連車位的過千呎大戶買賣。區內代理稱，屋苑現有約500伙放售，議幅最多約5%。

中原高級資深分

...