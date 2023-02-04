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嘉湖山莊內地專才入市 購2房付$138萬辣稅

置業家居 2023/02/04

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【直擊藍籌屋苑1月市況】受惠於中港通關，作為藍籌屋苑的天水圍嘉湖山莊亦受帶動，並錄得價量齊升，屋苑於1月錄得36宗交投，較去年12月的33宗增加9.1%，而1月成交呎價亦增至$9,691。

祥益地產高級

...

欄名 : 封面故事

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