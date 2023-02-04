嘉湖山莊內地專才入市 購2房付$138萬辣稅 置業家居 2023/02/04 分享： 分享： 【直擊藍籌屋苑1月市況】受惠於中港通關，作為藍籌屋苑的天水圍嘉湖山莊亦受帶動，並錄得價量齊升，屋苑於1月錄得36宗交投，較去年12月的33宗增加9.1%，而1月成交呎價亦增至$9,691。 祥益地產高級 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 通關未滿月 二手交投急升 樓市大翻身？ 今日 通關未滿月 二手交投急升 樓市大翻身？ 樓市是否「真見底」？ 今日 樓市是否「真見底」？ 太古城連錄3宗特色戶成交 今日 太古城連錄3宗特色戶成交 海怡半島2房套受歡迎 叫價升至$870萬 今日 海怡半島2房套受歡迎 叫價升至$870萬 黃埔花園業主收窄議幅 3房叫價普遍逾千萬 今日 黃埔花園業主收窄議幅 3房叫價普遍逾千萬 你可能感興趣 通關未滿月 二手交投急升 樓市大翻身？ 今日 01:00 通關未滿月 二手交投急升 樓市大翻身？ 樓市是否「真見底」？ 今日 01:00 樓市是否「真見底」？ 太古城連錄3宗特色戶成交 今日 01:00 太古城連錄3宗特色戶成交 最新專欄文章 更多 通關未滿月 二手交投急升 樓市大翻身？ 今日 通關未滿月 二手交投急升 樓市大翻身？ 沙田第一城細3房造價回落 上月錄20宗成交 今日 沙田第一城細3房造價回落 上月錄20宗成交 美孚新邨連錄大額成交 1,446呎戶連車位$2,238萬沽 今日 美孚新邨連錄大額成交 1,446呎戶連車位$2,238萬沽 黃埔花園業主收窄議幅 3房叫價普遍逾千萬 今日 黃埔花園業主收窄議幅 3房叫價普遍逾千萬 海怡半島2房套受歡迎 叫價升至$870萬 今日 海怡半島2房套受歡迎 叫價升至$870萬 放盤 嘉湖山莊 二手市場