沙田第一城細3房造價回落 上月錄20宗成交

【直擊藍籌屋苑1月市況】沙田第一城於1月成交量也錄得明顯升幅，由去年12月的22宗，一舉大增至1月的39宗，按月增77.3%。

美聯區域經理翁凱傑稱，雖然上月成交仍以2房戶為主，但亦有不少買家看中屋苑的

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