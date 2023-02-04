通關未滿月 二手交投急升 樓市大翻身？ 置業家居 2023/02/04 分享： 分享： 中港兩地由上月起通關，令兩地人員相隔約3年後，可再度自由出入，更有助帶動資金往來，樓市交投氣氛亦向好，隨着通關快將滿月，本刊統計20大屋苑於過去一個月間的成交量變化，普遍錄得顯著升幅之餘，售價亦初現反 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市是否「真見底」？ 今日 樓市是否「真見底」？ 太古城連錄3宗特色戶成交 今日 太古城連錄3宗特色戶成交 海怡半島2房套受歡迎 叫價升至$870萬 今日 海怡半島2房套受歡迎 叫價升至$870萬 黃埔花園業主收窄議幅 3房叫價普遍逾千萬 今日 黃埔花園業主收窄議幅 3房叫價普遍逾千萬 美孚新邨連錄大額成交 1,446呎戶連車位$2,238萬沽 今日 美孚新邨連錄大額成交 1,446呎戶連車位$2,238萬沽 你可能感興趣 樓市是否「真見底」？ 今日 01:00 樓市是否「真見底」？ 太古城連錄3宗特色戶成交 今日 01:00 太古城連錄3宗特色戶成交 海怡半島2房套受歡迎 叫價升至$870萬 今日 01:00 海怡半島2房套受歡迎 叫價升至$870萬 最新專欄文章 更多 沙田第一城細3房造價回落 上月錄20宗成交 今日 沙田第一城細3房造價回落 上月錄20宗成交 嘉湖山莊內地專才入市 購2房付$138萬辣稅 今日 嘉湖山莊內地專才入市 購2房付$138萬辣稅 美孚新邨連錄大額成交 1,446呎戶連車位$2,238萬沽 今日 美孚新邨連錄大額成交 1,446呎戶連車位$2,238萬沽 黃埔花園業主收窄議幅 3房叫價普遍逾千萬 今日 黃埔花園業主收窄議幅 3房叫價普遍逾千萬 海怡半島2房套受歡迎 叫價升至$870萬 今日 海怡半島2房套受歡迎 叫價升至$870萬 銀行 海怡半島 黃埔花園 沙田第一城 太古城