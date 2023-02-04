通關未滿月 二手交投急升 樓市大翻身？

中港兩地由上月起通關，令兩地人員相隔約3年後，可再度自由出入，更有助帶動資金往來，樓市交投氣氛亦向好，隨着通關快將滿月，本刊統計20大屋苑於過去一個月間的成交量變化，普遍錄得顯著升幅之餘，售價亦初現反

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