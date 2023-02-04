東九龍KOKO ROSSO涉392伙 大部分低於千萬 最快本月登場 置業家居 2023/02/04 分享： 分享： 中港通關帶動，新盤紛積極推盤，會德豐地產發展的東九龍KOKO HILLS 3A期，目前命名為KOKO ROSSO，涉392伙，主打1房至2房戶，最快本月展開銷售部署。 會德豐地產常務董事黃光耀稱，該盤由 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德 啟德海灣1提供1,017伙 首批農曆年後推售 2023/01/14 啟德 啟德海灣1提供1,017伙 首批農曆年後推售 旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起 2023/01/07 旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起 啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇 2022/12/24 啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇 油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨 2022/12/17 油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨 大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」 2022/12/10 大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」 一手市場