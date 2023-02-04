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東九龍KOKO ROSSO涉392伙 大部分低於千萬 最快本月登場

置業家居 2023/02/04

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中港通關帶動，新盤紛積極推盤，會德豐地產發展的東九龍KOKO HILLS 3A期，目前命名為KOKO ROSSO，涉392伙，主打1房至2房戶，最快本月展開銷售部署。

會德豐地產常務董事黃光耀稱，該盤由

...

欄名 : 新盤速遞

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