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「3妹」郭嘉盈建個人頻道做Youtuber 目標推出SOLO派台歌

置業家居 2023/02/04

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男團ERROR成員193（郭嘉駿）的親妹，人稱「3妹」的郭嘉盈（Michelle），參加ViuTV《全民造星IV》而為人熟悉，當時未正式出道已成為廣告界的新寵兒。Michelle表示，自從參加《全民造

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