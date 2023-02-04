兔年樓市「跳得高、跑得遠」 成交量料彈升五成

踏入兔年，先同大家拜個年，祝願各位兔年「兔氣揚眉、身心康泰，家肥屋潤」，今年是癸卯兔年，白兔往往予人機警靈敏，而且白兔向來跳得高、跑得遠，繁殖能力強，在此先祝願兔年的樓市交投能幾何般上升，無論一、二手交投均顯著回升。

踏入兔年樓市好消息接二連三，先有防疫措施放寬，繼而迎來中港將恢復全面通關，最新美國聯儲局加息四分一厘，加息步伐放緩，意味着美國息口有機會於短期見頂，而香港銀行亦宣布不跟隨美國加息，換言之香港加息可能已告一段落，息口見頂，兔年樓市勢必「跳得高、跑得遠」。

1月一、二手交投俱增

雖然過去的虎年樓市未能「虎虎生威」，受第五波疫情以至加息陰霾影響，令去年樓市交投急速回落，一手新盤銷售更跌至自2013年一手新盤銷售條例後的新低，全年僅售出約9,300伙新盤單位，二手交投亦同樣淡靜，跌至只有約3.7萬宗，同樣跌至近20多年來的新低。

幸好今年1月份一、二手樓市成交量均已顯著回升，即使受農曆新年長假期影響，過去一個月一手市場未有大型新盤推售，發展商只集中貨尾銷售，即或如此，平均每日成交量亦由過去每日只有零星幾宗成交，彈升至近日每日二十多宗，整體而言，今年1月份的新盤銷售仍超越510伙，較過去的月份僅約280伙已有顯著回升。同樣二手註冊量亦已連升2個月，從去年11月的2,500宗低位，反彈至今年1月份約3,250宗成交。個別屋苑升幅更加驚人，以小西灣藍灣半島為例，上月屋苑共錄得12宗成交之多，較去年12月的只有3宗成交，按月大幅彈升3倍；預期2月份整體二手註冊量，隨時會大幅彈升至接近4,000宗的近8個月高位。

三因素帶動購買力

整體而言，樓市復甦主要靠購買力帶動，取決於三個因素：買家是否「有地方花、敢花、有錢花」。首先，防疫措施解除加上中港全面通關，發展商勢必加快推盤步伐，今年新盤市場勢必熱鬧，同時間二手市場仍積壓不少放盤，一、二手盤源充足自然「有地方花」。其次，最新失業率已跌至2.7%，已幾近重返疫前水平，經濟回復正增長，市民收入增加就「敢花錢」。最後是樓市購買力是否充裕，3年疫情過去，市民存款總額依然維持輕微增長，加上通關後北水重臨，本地購買力以至內地買家重臨，買家仍然「有錢花」。

相信今年樓市勢必回復暢旺，當然樓市需要熱身，成交量難以一下子急速反彈，今年1月份升幅仍然溫和，2、3月間勢必出現「小陽春」，全年而言，由於過去虎年樓市基數低，兔年交投勢必急速反彈，彈升幅度或許達五成以上，預計今年一、二手成交量，或會由去年不足5萬宗，彈升至今年7.5萬宗的水平。

▲ 利好樓市消息增，1月份一、二手樓市成交量均顯著回升，筆者預計今年樓市回復暢旺，交投或彈升五成以上。