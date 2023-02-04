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山府河畔擁山水景 售價由￥218萬起

置業家居 2023/02/04

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珠海南屏洪灣位處珠海主城，而洪灣屬於橫琴新區頭排，坐擁兩山一水的天賦資源，而佔地逾31.7萬平方米的山府河畔，正坐落於洪灣河畔上，以「自成一城」為建造理念，於主城上建逾百萬平方米的社區，同時自帶生活配

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欄名 : 大灣區樓市

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