山府河畔擁山水景 售價由￥218萬起 置業家居 2023/02/04 分享： 分享： 珠海南屏洪灣位處珠海主城，而洪灣屬於橫琴新區頭排，坐擁兩山一水的天賦資源，而佔地逾31.7萬平方米的山府河畔，正坐落於洪灣河畔上，以「自成一城」為建造理念，於主城上建逾百萬平方米的社區，同時自帶生活配 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 正方深悅灣推2至4房戶 連裝修售￥168萬起 2023/01/07 正方深悅灣推2至4房戶 連裝修售￥168萬起 天茂領航灣擁4景優勢 連裝修售￥198萬起 2022/12/24 天茂領航灣擁4景優勢 連裝修售￥198萬起 華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起 2022/12/17 華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起 粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起 2022/11/19 粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起 珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起 2022/11/12 珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起 經濟 設計 珠海