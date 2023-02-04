倫敦London Square Watford區內名校林立 2房劃一連車位售 置業家居 2023/02/04 分享： 分享： 位處英國倫敦西北部的屈福特（Watford），兼享便利交通及生活配套之餘，亦名校林立，吸引不少年輕家庭垂青。該市現有短期樓花項目在港推售，名為London Square Watford，現餘1至2房單 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 墨爾本Aspire已屆現樓 配套完善 1房入場費$277萬起 2023/01/28 墨爾本Aspire已屆現樓 配套完善 1房入場費$277萬起 倫敦One Clapham Junction提供開放式至3房 入場費$454.8萬起 2023/01/14 倫敦One Clapham Junction提供開放式至3房 入場費$454.8萬起 新加坡Bijou已屆現樓 鄰近商業區 吸優質租客 2023/01/07 新加坡Bijou已屆現樓 鄰近商業區 吸優質租客 倫敦Kidbrooke Village-Blackheath Collection休憩空間充足 1房$461.9萬入場 2022/12/31 倫敦Kidbrooke Village-Blackheath Collection休憩空間充足 1房$461.9萬入場 倫敦Graphite Square鄰近金絲雀碼頭 1房入場費$744.3萬起 2022/12/24 倫敦Graphite Square鄰近金絲雀碼頭 1房入場費$744.3萬起 英國 倫敦 海外物業 中原地產 英鎊