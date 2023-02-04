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倫敦London Square Watford區內名校林立 2房劃一連車位售

置業家居 2023/02/04

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位處英國倫敦西北部的屈福特（Watford），兼享便利交通及生活配套之餘，亦名校林立，吸引不少年輕家庭垂青。該市現有短期樓花項目在港推售，名為London Square Watford，現餘1至2房單

...

欄名 : 海外置業

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