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特色家居 讓愛互通

置業家居 2023/02/04

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孩子害怕孤獨，最愛看見熟悉的、快樂的臉。日本建築師Toshiharu Yamashita為兄長一家六口重新規劃舊居，令人大開眼界，同時提升了孩子的安全感與學習興趣。以下介紹的特色家居，分別來自北海道、

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欄名 : 放眼世界

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