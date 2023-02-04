孩子害怕孤獨，最愛看見熟悉的、快樂的臉。日本建築師Toshiharu Yamashita為兄長一家六口重新規劃舊居，令人大開眼界，同時提升了孩子的安全感與學習興趣。以下介紹的特色家居，分別來自北海道、

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