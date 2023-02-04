訂定合理按金 谷回收率促減塑

記者問，跌跌碰碰的垃圾收費，會如期在年底實施嗎？我說應該可以，但減廢成效成疑。這絕非刻意「柴台」，反倒是特區政府在自拆招牌。

當局過往推銷廢物收費政策，不時借用台北、首爾的亮麗例子，例如說南韓人在開徵垃圾收費後，人均垃圾棄置量大減4成；台北實施有關政策10年後，人均家居廢物量更大幅下降65%，為香港投射出堆填區瘦身可期的盼望。

台北廢物徵費 22載仍經得起考驗

可是，待法例通過後，環保官員在去年11月被問及減廢預期效果時，卻竟回覆答案難料，還列出箇中3大不確定的因素，即垃圾收費成效、人口和經濟增長的變數。

大家都沒有水晶球，沒有人能確切預測10年之後的事情，但回看原環境局《香港資源循環藍圖2013-2022》的圖表（見圖），我們倍感納悶。難道這些年來首爾和台北的經濟沒增長嗎？人口沒有增加嗎？怎麼人家的廢物量可以持續下跌，香港官員卻說不出個所以然來？如果覺得圖表數據只顯示到2011年好像有點過時，那讓我告訴各位，到了2022年，台北市的廢物棄置量仍然較法例實施時減少了35%；也就是說，歷經22個寒暑後，其減廢措施仍然經得起考驗。

不談未來，說當下好了。

環保署最近叫停指定垃圾袋的招標程序，險些陷入出師未捷的困窘。部門解釋，原來26份標書雖然都符合技術要求，但標價全部高於預期，當局為求壓低成本，新標書將刪去「必須在香港設廠」的要求，而垃圾袋內回收物料的最低比例，亦從原本的50%大幅下調至20%。

標價超預期 指定垃圾袋招標煞停

部門制定標書前，理應與業界「摸底」，以評估成本及技術要求，怎會臨門「撻Q」？在港設廠的土地和人力成本肯定較高，可是從扶持本地綠色產業和就業發展的角度出發，很應該保留一定配額予「本地製造」，包括在標書上額外加分，提供土地支援，以及預留足夠的建廠時間。

大減回收物料比例 減廢大倒退

至於大幅降低垃圾袋回收物料的比例，則是減廢大倒退。香港的廢塑料高踞都市固體廢物的第二位，應善加吸納成為垃圾袋的部分材料，若果因為本地回收系統未健全，例如未全面推行中央收膠計劃、廢物收費未出台等，以致廢塑料供不應求，標書大可列明按年遞增比例，像是由20%起跳，逐年增至50%，而非因降低成本而變相「投降」。

談到減塑，環保署很快便會推出飲品膠樽（PET）的生產者責任法規，不過至今收到的風聲，每個膠樽的回贈／按樽金額仍然維持在一毫的低水平，與國際間平均一元相去甚遠，並且要待2025年才落實；相較之下，遲來先上岸的新加坡，宣告將在2024年實施有關政策，按金由港幣5毫起跳、最多達到1.1元的水平。

特區政府宣稱，近年PET回收率有17%，並不理想，敢問環保署何來的信心，認為那麼低的按金能帶動高回收率？如果又是不確定，那就請當局參考國際做法，訂定相應合理的按金及回收目標。

▲ 當局快將推出飲品膠樽（PET）的生產者責任法規，不過據聞每個膠樽的按金仍維持在一毫，與國際間平均一元相去甚遠。（資料圖片）