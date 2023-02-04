增建單位優化資源 讓劏房絕迹

本屆特區政府為解本港房屋問題費煞思量，行政長官李家超於任內首份施政報告提出的簡約公屋，近日逐漸出台。房屋局局長何永賢日前帶同社福機構，到簡約公屋的示範單位參觀，並介紹單位設計與基本配備，好讓機構直接了解簡約公屋的特點，並感受特區政府盡快為劏房戶改善居住環境的決心。

簡約公屋選址 須平衡社區聲音

該示範單位面積約300多平方呎，適合4至5人家庭入住，並設有獨立廚廁，月租初步預計為2,650元，為同區新建傳統公屋月租約9成。現時8幅簡約公屋項目用地選址均已悉數公布，雖然部分選址位於元朗、上水、屯門等較偏遠地區，但配合城市發展及交通網絡配套，加上新社區發展的城市規劃相對較有條理，相信仍有一定吸引力；至於在市區的選址用地，包括啟德世運道、牛頭角彩興路、柴灣常安街／常平街等，相信對輪候公屋已久的劏房戶更吸引，其中啟德世運道地皮更可建成超過10,000個單位。

簡約公屋用地選址公布後，有相關地區居民擔心，當局「插針式」興建簡約公屋，會影響社區城市規劃，亦加重交通以及生活配套的負荷。興建簡約公屋原意雖好，但特區政府覓地時，亦須考慮當區居民的聲音，以及評估增建居住單位對當區的交通配套負荷是否適合，否則可能會適得其反，令社區出現不同程度的反彈，對推出房屋政策帶來負面影響。

另外，坊間有聲音質疑，雖然簡約公屋採用裝嵌式建築方法，興建速度較快，但成本卻比一般傳統公屋單位高。根據當局資料，項目設計連建築工程費須約268億元，如果計算相關基建工程營運項目及聘用額外人手開支，總開支更高達321億元；加上簡約公屋壽命一般較傳統樓房短，有機會在5到10年後就拆卸，居住年期亦有流動性，住戶一旦被配置正式公屋單位便須遷出，一方面可幫助更多劏房戶盡快改善居住環境，但另一方面，流轉單位所衍生的耗損及保養可能所費不菲，雖然四周的交通及配套措發展可活化社區，但面對高昂建築費，普遍市民難免質疑政府是否善用公帑，對此當局有必要充分向市民和議員解釋，以及研究如何盡量減低建築成本、其他配套措施的發展可怎樣對將來帶來正面影響等。

加強公屋巡查執法 杜絕濫用

興建簡約公屋的目標，是在未來5年內興建3萬個單位，提供予輪候傳統公屋3年以上的申請者，並以家庭申請者為優先；如果結合簡約公屋和傳統公屋的供應量，未來5年公營房屋總建屋量會增至158,000個單位，對比過去5年大幅增加約5成，成效卓著。公屋輪候時間歷經幾屆政府，至今仍然沒有明顯回落迹象，現時平均要等候近6年才有望上樓，一家幾口居於細小的劏房單位，起居飲食及如廁均困在狹小的角落，亦是貧困港人悲慘生活的寫照。

要縮短公屋輪候時間，好讓劏房能在香港絕迹，紓緩基層市民住屋問題、改善居住環境，除了興建更多單位，房屋署亦須優化現時公屋資源的使用，以往由於署方缺乏巡查及執法，令公屋資源往往被濫用，當局有必要改善監管機制，加快使用及流轉閒置公屋，並跨部門加強巡查「公屋霸王」及執法，提高相關罰則，甚至將濫用公屋人士永久從輪候冊除名以儆效尤。至於由簡約公屋轉回公屋，亦應盡量原區安置，以及考慮一籃子因素，包括家庭成員上班上課的地點等，如能在細節上安排得更稱心，同時能善用公帑，相信這德政會得到更多市民支持。（文章只代表個人立場）

▲ 要縮短公屋輪候時間，除了興建更多單位，當局亦須優化現時公屋資源的使用。（資料圖片）