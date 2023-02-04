及早「預設照顧醫療指示」 如願終生

昔日社會思想比較保守，談論死亡被認為是不吉利的，如今雖然社會文化比較開放及理性，但普遍中國人對死亡這類話題也比較含蓄，不想拿出來討論，畢竟有些難以啟齒，而一般人對於臨終前的「預設照顧計劃」（advance care planning）及「預設醫療指示」（advance directive），普遍認識不多。

提前了解 免倉促面對添壓

「預設照顧計劃」是指患有嚴重疾病的人士，在清醒及知情的情況下，經與家屬及醫護人員商討，決定日後在病危及精神不能自決的情況下，所接受的醫療及個人照顧計劃，計劃內容會被記錄下來，日後成為醫護人員的參照。設立這計劃之目的，是尊重病人的意願，並按其意願提供適切的醫療照顧。計劃內容還包括選擇在家離世、器官捐贈、後事等其他相關安排。在商討的過程中，病人可以訂立「預設醫療指示」，以文件方式表達當自己到了生命末段而不能自行決定的時候，在指定的情況下，拒絕接受哪些維持生命的治療程序。

制定合適的「預設照顧計劃」，需要作多方面的評估及考慮，亦可能需要進行多次的商討，才能達致共識，我們是否應該及早思考？當然，這也不能一概而論，由於各種疾病的徵狀、治療方法及成效也不盡相同，個人的病況和價值判斷亦因人而異，對於患有末期疾病並在治療初期的人士，其精神狀況仍然是清醒，也理解自己將會面對的轉變，在此刻制定計劃，是比較適宜的；至於身體健康人士，未必需要為此事過早考慮，但是筆者認為，能夠提前了解「預設照顧計劃」，到了日後有需要為自己或家人做計劃的時候，將會很有幫助，免得到時倉促面對，倍添壓力。

及早與家人和醫護人員商討臨終醫護及後事的安排，好讓家人了解病人的意願並協助執行，可避免日後各方意見不合或爭拗，減輕心理負擔，而醫護人員亦可更清楚了解病人的意願，為病人提供合適的治療方案，有助減輕病人及家屬精神上的負擔。

助了解病人意願 減各方心理負擔

「預設照顧計劃」的發展在香港由2004年開始至今，已快要接近20年，醫院管理局亦於2010年出版了成人預設醫療指示的醫護人員指引及執行表格，業界、學界及不同持份者正討論將病人意願作中央登記的可行性，期望於2023年將「預設照顧計劃」的草案提交立法會討論，以及進行相關立法程序。

相比起十多年前，目前社會大眾較願意表達自己的臨終意願，但是大家對以上兩項預設安排的認識並不多。筆者的長輩黃老太和友人有次參加社區的健康教育講座，期間友人得知講座中的主題是關於生死教育及臨終安排後，心裏覺得不悅，馬上離開，其後更告訴黃老太，幻想自己面對死亡是不切實際的，何必面對這種不安；另外亦有長者希望與家人談論自己的臨終安排，卻不知道從何入手，相信在這方面，社會仍需要加強宣傳及理性討論，令市民建立相關知識，以及正面的態度，在有需要的時候為自己及家人作出合適的安排，達至如願終生。