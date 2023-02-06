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《狂飆》大熱

副刊版 2023/02/06

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這陣內地影視圈最爆的話題，不在賀歲片，而是一部電視劇《狂飆》，主演的張頌文，甚至可說是罕見地全網稱讚無負評。

這個講內地黑道大哥崛起的故事（原本主綫是講張譯飾的警察主角，如何在二十多年間和黑道周旋，最終剷除黑社會保護傘的宣傳劇，而最後他要對付的，正是張頌文飾的這位識了二十年的朋友。現在輿論出來，更多人關注的則變為張頌文那條綫），跨度有二十年，所以也是時代變遷劇。張頌文由街頭小混混發展到大佬級吃通黑白兩道，年輕到中年的扮相和神態的確是入型入格，氣場爆棚，完全會被他地道說話的語氣吸引。

片中的商業計算不錯，其實有不少港式黑幫片元素。巧妙地運用了拍攝地江門的南方城市背景，視覺上，其時門戶較開放，跟得香港較足的這種南方城市，那些角色穿起當時覺得新潮的闊邊西裝，有種濃濃的懷舊風，但又不會令人覺得唐突或不現實。

最早留意張頌文，是他演《風中有朵雨做的雲》，演一個幹部，同樣設在南方城市，突然在群眾面前飆一段廣東話，就驚訝於，啊，這原來是廣東演員！怎麼平時聽不出他的廣普口音？（今次《狂飆》劇中他甚至大飆客家話。）

原來他當年也屬較晚出道，做了九年不同工作，之後才追尋理想考北京電影學院。入學後，學校一聽他滿口廣普，就定下規則，四個月內不先考好標準普通話試，就得退學。他回憶說，當時就只能決心先把普通話發音講好，方法竟然包括把石頭放嘴裏，磨練自己的捲脷發音，差不多像少林寺苦練功的傳奇了。

在內地演藝圈發展，口音的確都頗大影響，這也是香港演員拍內地劇的固有限制，好多時得配音，那演出質素就難免流失。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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