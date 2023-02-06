精選4款情人節朱古力 少女心滿瀉 副刊版 2023/02/06 分享： 分享： 情人節即將到臨，男士是時候選定禮物，朱古力是不錯之選，坊間有不少店舖推出特色的情人節朱古力，外形精緻，少女心爆燈，打卡一流。 agnes b. DELICES及agnes b. CAFE ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 康得思酒店聯乘LANEIGE推出下午茶 送價值$520護膚禮品 2023/01/30 康得思酒店聯乘LANEIGE推出下午茶 送價值$520護膚禮品 敏華冰廳進駐K11 Art Mall 推出全新黃金滋味餐單 2023/01/28 敏華冰廳進駐K11 Art Mall 推出全新黃金滋味餐單 灣仔全新歐洲食品專門店Les Halles 4大專區逾百款地道芝士西式肉類 2023/01/21 灣仔全新歐洲食品專門店Les Halles 4大專區逾百款地道芝士西式肉類 帝京酒店推團年套餐 意頭十足 2023/01/16 帝京酒店推團年套餐 意頭十足 千両全新職人壽司系列 品嘗3位得獎師傅作品 2023/01/14 千両全新職人壽司系列 品嘗3位得獎師傅作品 品牌 法國 朱古力 繪畫 Cafe 情人節 馬達加斯加