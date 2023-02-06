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青森縣豐收祭典 難得一見的八戶柄振舞

副刊版 2023/02/06

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隔着津輕海峽遙對日本北海道的青森縣，同樣是大雪紛飛，冬日除了滑雪、浸溫泉之外，也有不少精采活動，就如弘前城雪燈籠祭、祈求豐收祭典的八戶柄振舞等。

八戶柄振舞為八戶地區迎接春天，並祈求豐收的民俗活動，每年

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欄名 : 旅事通

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