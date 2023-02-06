青森縣豐收祭典 難得一見的八戶柄振舞 副刊版 2023/02/06 分享： 分享： 隔着津輕海峽遙對日本北海道的青森縣，同樣是大雪紛飛，冬日除了滑雪、浸溫泉之外，也有不少精采活動，就如弘前城雪燈籠祭、祈求豐收祭典的八戶柄振舞等。 八戶柄振舞為八戶地區迎接春天，並祈求豐收的民俗活動，每年 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 帝都酒店櫻花主題套房住宿 京都浪漫櫻花林打卡位 2023/02/04 帝都酒店櫻花主題套房住宿 京都浪漫櫻花林打卡位 阿聯酋航空重啟往返杜拜直航 買商務機票送五星級酒店住宿一晚 2023/02/01 阿聯酋航空重啟往返杜拜直航 買商務機票送五星級酒店住宿一晚 北海道4大雪祭開鑼 札幌雪祭旭川冬祭實體版回歸 2023/01/31 北海道4大雪祭開鑼 札幌雪祭旭川冬祭實體版回歸 馬來西亞旅遊重啟 文化副部長推介必去景點 2023/01/30 馬來西亞旅遊重啟 文化副部長推介必去景點 旅行3款外遊SIM卡推介 全新優惠平均$6.25/日 2023/01/28 旅行3款外遊SIM卡推介 全新優惠平均$6.25/日 青森