港珊瑚保育可擴至北區 加快與內地融合

西貢海下灣設有海岸公園，海裏棲息着超過60種珊瑚和120種魚類，供市民及學生欣賞珍貴的海洋生物。飼養和維護珊瑚是海岸公園的主要任務之一，但由於任務屬非營利性質，加上海下灣公園規模較小，處理的珊瑚品種亦不多，因此這類型的保育工作，在市民心目中並不顯眼；反觀海外，例如泰國、澳洲等國家，當地政府非常重視珊瑚礁保育的工作。

普遍而言，香港人談及珊瑚時，便聯想起享受着陽光與海灘的旅遊，又進一步會聯想起深海潛水活動，因此不少港人認為，保護珊瑚是為了美化海洋，為遊客提供一個漂亮的潛水環境而已；但實際上，珊瑚是海洋生態圈的一個重要部分，不少魚類、海洋動植物等，都依賴珊瑚礁而生存，惟近數十年因氣候變化及海洋污染等各種問題，珊瑚礁面臨嚴重破壞，導致珊瑚數目急劇下降。

修復珊瑚 旨在維護海洋生態

有科學家表示，如果世界各地政府對珊瑚保育問題掉以輕心，全球將會有9成的熱帶珊瑚於2050年或之前遭遇滅絕之災，而一同消失的還可能包括所有依賴珊瑚而生存的魚類、野生動物和植物，甚至會牽連至人類安危。針對這問題，國際海洋組織推出修復珊瑚工程，在海洋設置人工珊瑚礁，旨在維護海洋生態。

世界各國政府將大量陳舊或損毀的大型設備沉入海洋，製造人工珊瑚礁，例如地鐵、坦克和海軍艦艇等。這些沉睡在海床上的物件，成為海洋生物的安樂窩，也同時吸引大量潛水愛好者；從環保角度，這些工程體現廢物利用的價值，行動意義遠勝於廢物回收。

也有一些海洋保護團體利用舊輪胎、塑膠喉管、水泥磚等製造人工珊瑚礁，雖然這些方法亦有助修復當區的海洋自然生態，但同時會造成海洋污染，例如汽車輪胎在降解時會傳播有毒化學物質、塑膠喉管截斷時會變成深海塑膠微粒、水泥磚在海底的沙上會阻礙海洋生物通道等；有些人工珊瑚礁亦因抵擋不住大浪及水流，會漂離其原本設置地。這些人工珊瑚礁設計的原意，本是為了保護海洋生物，結果卻弄巧反拙，對大自然會產生負面影響。

有見及此，泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）推行「創新珊瑚礁」（InnovaReefs）項目，利用先進的「三維打印」（3D printing）技術，創造不同形狀的水泥礁。據研究團隊解釋，「創新礁」的目標是仿真天然珊瑚，它主要採用水泥，因為水泥含有自然地質材料，包括沙、石板和黏土等。與傳統水泥磚設計截然不同的是，「創新礁」是透過「三維打印」造成，可以彈性設計出配合不同地形需求的水泥礁，使珊瑚更加穩固地設置於水底，防止被強勁的水流沖走；再者，「創新礁」的多層次，以及具備孔洞和中空的設計，模仿天然珊瑚礁，可促進浮藻或珊瑚幼蟲定居，對自然海洋生態持續發展非常重要。

港珊瑚研究工作 具顯注成果

在工程方面，「三維打印」可以把人工珊瑚礁斬件設計，以部件模式在目標地水底組裝，在搬運上比傳統大型整體的礁石更為方便。另外，「創新礁」下海後可以裝上「物聯網」（IoT）設備，收集環境大數據，精準分析操作成效；值得一提的是，這類電子裝置在脆弱的天然珊瑚身上，是非常難裝上的，然而水泥物料便可以輕易地支撑到。

這類工作對世界環保工作極具意義，配合聯合國「持續發展目標」（Sustainable Development Goals，SDG），筆者認為很值得特區政府推動和支持。香港科學研究多元化、領域廣泛，在珊瑚研究工作上亦有很顯著的成果，例如中文大學創立「珊瑚學院實驗室」（Carol Academy Lab），重點研究香港珊瑚生態系統的生物學、生態學和修復，並利用吐露港赤門海峽作為「試驗田」（testbed）。實驗室主要研究兩個問題：（一）在未來變幻無常的氣候下，目前存在於香港等邊緣珊瑚環境中的珊瑚礁，將會如何受到影響？（二）在具有生態意義的規模上，如何能夠增強珊瑚種群的生命力，以及如何修復退化的珊瑚棲息地？

印洲塘大亞灣 主打生態旅遊

與曼谷及其他地方的國家級項目相比，香港在珊瑚研究、科普及修復方面的工作，畢竟規模較小，盡管香港的成果被國際海洋環保組織承認，卻未能被全面應用，好好發揮其環保價值。施政報告指出，特區政府將會發展北部都會區，當中東部的香港印洲塘及深圳大亞灣一帶，將會發展成為「生態康樂旅遊圈」，主打生態旅遊，筆者建議特區政府支持香港各大學，把珊瑚研究工作擴展至北區，除環保之外，也可以藉此加快香港與內地生態融合的步伐。

▲ 施政報告指出將會發展北部都會區，當中東部的香港印洲塘（圖）及深圳大亞灣一帶，將會發展成為「生態康樂旅遊圈」。（資料圖片）