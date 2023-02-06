停用免費版API Twitter向開發者收費 行政人員版 2023/02/06 分享： 分享： 自馬斯克（Elon Musk）經歷Twitter Blue訂閱方案失敗後，轉向應用程式開發商下手。他近日在Twitter表示，免費版API（應用程式介面）服務將於2月9日起停用，屆時訪問Twitter ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美民主黨參議員 促Google蘋果下架TikTok 今日 美民主黨參議員 促Google蘋果下架TikTok PS Plus Collection 5月起停送20款遊戲 2023/02/03 PS Plus Collection 5月起停送20款遊戲 ChatGPT推訂閱 月費156元享新功能 2023/02/03 ChatGPT推訂閱 月費156元享新功能 惡意軟件Qbot肆虐 Yahoo成最常被冒品牌 2023/02/02 惡意軟件Qbot肆虐 Yahoo成最常被冒品牌 中國智能手機總銷量 去年減13%創10年低 2023/02/02 中國智能手機總銷量 去年減13%創10年低 科技行業 科技硬件 科技軟件 服務 Twitter 機械人 馬斯克 美元