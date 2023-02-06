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停用免費版API Twitter向開發者收費

行政人員版 2023/02/06

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自馬斯克（Elon Musk）經歷Twitter Blue訂閱方案失敗後，轉向應用程式開發商下手。他近日在Twitter表示，免費版API（應用程式介面）服務將於2月9日起停用，屆時訪問Twitter

...

欄名 : 科技新知

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