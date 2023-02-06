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美民主黨參議員 促Google蘋果下架TikTok

行政人員版 2023/02/06

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影片社交應用程式TikTok一直被傳受中國政府操控，更可隨意訪問用戶數據，盡管TikTok官方多次否認用戶數據處理爭議，惟日前美國民主黨參議員Michael Bennet發信敦促Google和蘋果（

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欄名 : 科技新知

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