美民主黨參議員 促Google蘋果下架TikTok 行政人員版 2023/02/06 分享： 分享： 影片社交應用程式TikTok一直被傳受中國政府操控，更可隨意訪問用戶數據，盡管TikTok官方多次否認用戶數據處理爭議，惟日前美國民主黨參議員Michael Bennet發信敦促Google和蘋果（ ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 停用免費版API Twitter向開發者收費 今日 停用免費版API Twitter向開發者收費 PS Plus Collection 5月起停送20款遊戲 2023/02/03 PS Plus Collection 5月起停送20款遊戲 ChatGPT推訂閱 月費156元享新功能 2023/02/03 ChatGPT推訂閱 月費156元享新功能 惡意軟件Qbot肆虐 Yahoo成最常被冒品牌 2023/02/02 惡意軟件Qbot肆虐 Yahoo成最常被冒品牌 中國智能手機總銷量 去年減13%創10年低 2023/02/02 中國智能手機總銷量 去年減13%創10年低 科技行業 美國 Google Apple 民主黨 美國眾議院 美國民主黨