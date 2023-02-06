麥麥送叫指定套餐 送洗手液機 App內多款優惠低至1折

麥當勞App今個星期又再送上震撼優惠，多款優惠更低至$1，新一年為大家慳上加慳！黛安收到風，今日（6日）起至2月12日，麥當勞App用戶凡透過App內電子優惠券叫麥麥送購買指定套餐，即可免費獲贈CENTRALIN自動泡沫洗手液機，及威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml，禮品數量有限，送完即止。

另外，招財福堡系列亦會帶來驚喜優惠「$10兩件紅豆吉士批」，最啱與親朋好友分享，其他優惠仲有「購買黃金菠蘿雞堡加大套餐減$3」及「$48歎黃金菠蘿雞堡套餐配紅豆吉士批」，大家可捉緊新年嘅尾巴，喺兔年繼續招財進寶。

公關姊妹話，好多上班族都重視早餐，提醒大家唔好錯過麥當勞各款早餐優惠，例如「歎熱香餅系列早晨套餐減$3」等，早前新推出嘅阿華田脆脆熱香餅入口鬆軟，配上甜蜜阿華田脆脫脆更添滋味，讓大家醒神迎接新一天。此外，大熱「$1歎大可樂」亦會強勢回歸，大家亦不能錯過多款爆蒜麥炸雞優惠，包括「爆蒜麥炸雞（2件）超值套餐減$10」及「（下午茶時段）$15歎爆蒜麥炸雞（上脾）配飲品」。

本文轉載自《晴報》