說回《狂飆》大熱的原因，有演出可觀的因素，但同樣惹人討論的，還有不少破格的劇情處理。看國產劇，許多時不能只看大主題，反而就在細節中會有不少估不到的尺度突破。

但若先談現象的話，《狂飆》可算是一個中國影視風潮下的最新代表，那就是南方小城劇，由電影《風中有朵雨做的雲》到《隱秘的角落》再到這一部，都是把城市含糊了，只籠統形容為一個南方城市，直接起一個現實中不存在的城市名給它，避免影射到任何真實的城市及官員，亦大有遠離北京中心，說那只是一個邊陲城市的例外意思。

而今次的突破，即為雖然是中央政法委主催的打黑宣傳劇（其實官方色彩極重，一開場就先來黨員掃黑大會，背誦一下最高領導的指示等），可是當中都有極大的尺度挑戰。可能正因為，後台愈大，可以容許的創作空間反而愈大。

首先，全劇主綫是講京海市（虛設的城市）高官和黑道勾結，作保護傘二十多年，中央終得出手，要徹查拉人，於是就牽連出整個政府由公安到黨政高層的黑網絡，最高級的去到書記及市長級別（甚至暗示去到省級）。

而之前提及的張頌文飾演的由魚檔小老闆，撈到黑道老大的角色，好看點就是今次和他對拼的正是當年的警察好友，相當有港劇情仇風，亦有公安混入黑道做臥底的情節。

而較含蓄也最大膽的，還有一段很難會理解錯的「同志」情節，這在那麼官方的主流劇集中，還是講到高級政府人員有關，可真是破天荒了。說是含蓄，當然沒有公開打情罵俏，可是對白和畫面中也極有所指。例如有人會說，大領導當中，有人不喜歡女人。而所指的領導，則和跟隨他多年的男秘書曖昧，也有二人按摩的場面，相當耐人尋味。