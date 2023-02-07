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牛腰脊肉

副刊版 2023/02/07

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開關出走的第二個目的地，還是選航程四小時內到達的地方，這次，來到首爾。

選擇到首爾，除了掛念肉味濃而不膩的韓牛外，還想過一個下雪的冬天。怎料，迎來真正的寒流，就算是太陽高掛的日間，氣溫維持攝氏零下八度左右，真是活生生的在冰箱裏遊走，在街邊買回酒店的水果，等同在冰箱取出，已結了冰，必須放在暖房中解凍，方能放進口裏。

最後一天，我們才第一次吃韓牛，我說：「這幾天我們不是吃五花肉就是吃炸雞，還有昨天的風川鱔，腸胃也辛苦了。」積奇說：「好！這回，我們就各自選一款肉。詩詩，你就選瘦肉吧！」Bonnie細聲說：「應該沒有人愛吃韓燒瘦肉吧！」

我連忙說：「又不是全瘦肉，牛肉的西冷，即腰脊肉，是肉質較嫩、脂肪又不太多的位置，脂肪量約百分之八點五左右。」積奇說：「贊成。這個部位最適合煎和燒的。好，我也試試里脊肉或稱為牛肩的部分。」我同意：「太好了。這位置脂肪也較少。」

Bonnie也選好了：「我想食牛小排或牛肋條，你們想選哪款？」我大笑：「全中。這是用來做韓燒最肥美的部位，你真是食家。」韓牛燒肉店，習慣由店員幫忙烤煮，他們都希望能做出最優質的成品給顧客。積奇咬了一口西冷說：「很不錯，牛味濃。」他再來一件牛小排：「還是覺得你最好……」我說：「牛油的威力，可真大呢！」

Bonnie不忙稱讚自己：「幸好有我，你們才有機會吃到好東西。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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