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vVARDIS 牙齒抗衰老

副刊版 2023/02/07

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古語有云人靠衣裝，但其實外觀都非常重要，除了皮膚外，健康亮白的牙齒都會給人留下深刻和良好的印象，而查實在生活中，牙齒一樣會慢慢衰老。原來人類自更換恆齒後，琺瑯質中的礦物質就會開始腐蝕和老化，不能再生或

...

欄名 : 新鮮熱辣

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