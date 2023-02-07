東京近郊埼玉夢幻美景 蘆久保冰柱復辦至2月23日

香港難得一見的冰柱美景，在東京近郊的埼玉縣可飽覽。該縣期間限定活動「蘆久保冰柱」名聞遐邇，因疫情關係，睽違3年再次舉行。由當地居民合力製作，壯觀冰柱配合繽紛彩燈後，打造出別於白天的冬季奇幻美景。

蘆久保

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