東京近郊埼玉夢幻美景 蘆久保冰柱復辦至2月23日 副刊版 2023/02/07 分享： 分享： 香港難得一見的冰柱美景，在東京近郊的埼玉縣可飽覽。該縣期間限定活動「蘆久保冰柱」名聞遐邇，因疫情關係，睽違3年再次舉行。由當地居民合力製作，壯觀冰柱配合繽紛彩燈後，打造出別於白天的冬季奇幻美景。 蘆久保 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 青森縣豐收祭典 難得一見的八戶柄振舞 2023/02/06 青森縣豐收祭典 難得一見的八戶柄振舞 帝都酒店櫻花主題套房住宿 京都浪漫櫻花林打卡位 2023/02/04 帝都酒店櫻花主題套房住宿 京都浪漫櫻花林打卡位 阿聯酋航空重啟往返杜拜直航 買商務機票送五星級酒店住宿一晚 2023/02/01 阿聯酋航空重啟往返杜拜直航 買商務機票送五星級酒店住宿一晚 北海道4大雪祭開鑼 札幌雪祭旭川冬祭實體版回歸 2023/01/31 北海道4大雪祭開鑼 札幌雪祭旭川冬祭實體版回歸 馬來西亞旅遊重啟 文化副部長推介必去景點 2023/01/30 馬來西亞旅遊重啟 文化副部長推介必去景點