美亂中求勝 中國須反其道而行

不管美國願不願意承認，當前世界「東升西降」之勢仍在持續發展，以中國為代表的發展中國家整體崛起，在世界經濟結構中佔據的份額愈來愈高，而美西方則普遍陷入通脹和停滯的泥淖，內部社會矛盾加劇，對全球的影響力也隨之下降。

美為確保全球霸權 拉幫結夥遏華

對於中國的發展，美國的焦慮可以說與日俱增，由於擔心中國的發展會挑戰美國的全球霸權，美國拉幫結夥打壓中國的手段，也愈來愈沒有底綫。上月16日，中國外交部發言人汪文斌回應美日針對中國的聯合聲明時說：「美國從來不在乎甚麼規則或秩序，美國真正在乎的只有一件事，就是美國霸權穩不穩。」

汪文斌的言論，揭示了美國全球戰略的本質，就是美國的所有行動，制裁他國、拉盟友、強調以規則為基礎的國際秩序、隨意凍結主權國家財富、干涉他國內政、推動顏色革命等，講規則也好、耍無賴也好，全都是為了一個目的，就是確保維持美國的全球霸權。為了實現這個目的，有道理也好、沒道理也好，總之是無法無天、甚麼都可以做。

製造環球緊張局勢 凸顯美元安全

俄烏戰爭以來，由於美國及其盟友公然凍結俄羅斯存在美西方的外滙儲備，導致全球大多數國家都對美元資產的安全性產生懷疑，很多國家開始嘗試分散外滙資產集中於美元的風險，令美元資產的吸引力下降、美國國債開始出現流動性不足的問題，動搖了建立在美元霸權之上的美國金融帝國之基礎。因此，如何提高美元資產的吸引力，迫使國際資金流向美元，就成為了當前維護美元霸權的一個重要訴求。

多個地緣政治熱點 有升溫迹象

由於美國長期以來的全球獨大地位，美國的經濟規模、金融市場深度、美元資產的安全性在全球都首屈一指，美元也因此長期享有全球避險貨幣的地位。一般而言，世界愈亂，避險需求愈旺盛，美元的吸引力就愈大，雖然現在美元的安全性開始受到懷疑，但由於全球尚無足以取代美元的貨幣出現，美元仍具有相當大的不可替代性，因此在全球製造緊張局勢，以其他地方的不安全，凸顯美元的安全，驅使資金流向美元，很可能成為一個維護美元霸權的短期有效策略。

到目前為止，已經可以看到全球多個地方熱點問題，有升溫的迹象：

俄烏戰場方面，隨着美國和德國同意向烏克蘭提供先進坦克，一定程度越過了不向烏克蘭提供進攻性武器的紅綫，俄烏戰爭升級的趨勢相當明確，北約組織對俄烏之戰的介入也愈來愈深，如果烏克蘭方面軍事進展不利，北約會否提供更先進的飛機和長程飛彈無法確定，而俄羅斯失利的話，會否使用核武器也是未知數，所以俄烏之戰前景莫測，有可能對世界形勢帶來重大衝擊；

朝鮮半島方面，韓國總統尹錫悅上月11日說：「如果問題變得更加嚴重，我們可能會在韓國引入戰術核武器或者發展自己的核武器。」如果韓國引入或發展核武器，必定會激化朝鮮半島局勢，牽連中國和日本；

中東方面，近日伊朗聲稱，以色列應對日前無人機襲擊伊朗一間兵工廠負責，如果伊朗與以色列的衝突加劇，中東的局勢也可能不穩；

台海方面，美國國會眾議院新任共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）多次聲稱將訪問台灣，屆時必定引起台海緊張局勢加劇。

不過弔詭的是，美國一方面不斷在各方面向中國施加壓力，例如對台軍售、官員訪台、加大圍堵華為力度、拉攏荷蘭及日本共同封鎖內地半導體業務發展等，一方面又不斷地提出要與中國之間建立「安全護欄」，確保中美在競爭的同時，也要不至於出現衝突。

與華對立求利己 惟避免軍事衝突

一面是施壓製造矛盾，一面卻要「安全護欄」防止衝突，美國這種看似矛盾的行為，背後的邏輯究竟是甚麼？

看起來，美國在中美之間施加壓力製造矛盾的行為，與在全球製造不穩定，背後的邏輯是一致的，就是要讓全世界和中國亂起來，以增加美國、美元的吸引力；但另一方面，由於中國具備直接威脅美國本土的軍事力量，因此與中國的矛盾和對立，又必須限制在不爆發直接軍事衝突的界限內，以免讓美國也成為不安全的地方，或者萬一因衝突失利而丟掉全球霸主地位。

也就是說，在美國的判斷裏，與中國對立，只要不上升到軍事衝突層次，對美國是有利的，可以堅持；上升的軍事衝突則是不利的，應加以避免。從最近中美博弈過程來看，美國大體是按照這種盡量製造矛盾、但避免軍事衝突的原則在行事的。

對於美國這種在全世界製造混亂以求利己的行為，中國應該如何應對呢？《三國志．龐統傳》注引《九州春秋》裏的一段話，可以給我們參考：「備曰：『今指與吾為水火者，曹操也，操以急，吾以寬；操以暴，吾以仁；操以譎，吾以忠；每與操反，事乃可成耳。』」這段話是劉備對龐統所說的爭天下策略，簡單說就是凡事與當時的天下霸主曹操反着做，曹操做事嚴苛急迫，劉備就要寬鬆柔和；曹操做事依靠暴力，劉備就需要道德仁政；曹操做事只求利己不講信義，劉備就要言行如一、待人以誠；總之，跟着曹操的舊路走是沒有出路的，要想成大事，就要打出自己的旗幟，走與曹操相反的路。

與人為善尊重利益 華可戰勝打壓

雖然今天的美國不是曹操，中國也不是劉備，但是中國要想走出自己的路，肯定也不能跟隨美國的舊路。美國在全世界頤指氣使，動輒制裁、顛覆他國，中國就要平等對待其他國家，通過一帶一路與他們共同發展；美國不考慮他國的利益，要他國跟着美國的利益轉，中國就要尊重他國利益，允許他國按自己的想法辦事；美國為了利益，不講規則和道義，中國就要做負責任的大國，堅持人類命運共同體，不因為暫時的利益而放棄信義。

只要中國堅持與人為善、尊重他國利益，通過一帶一路建設世界，努力把中國經濟搞好，為全世界提供安全、優質的大市場，讓內外資本都能在中國得到更佳的投資回報，中國就一定能夠戰勝美國的打壓，達到自己的目標。

▲ 美國在中美之間施加壓力製造矛盾，與在全球製造不穩定，背後邏輯是一致的，就是要讓全世界和中國亂起來，以增加美國、美元的吸引力。（法新社資料圖片）