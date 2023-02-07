對預算案5點期望 增強復興動能

新一份財政預算案將於本月出爐，筆者今年再次聯同香港紡織業聯會、香港紡織商會和紡織及製衣界全體選委，向財政司司長陳茂波遞交聯合建議書，就本港工商、創科及自身行業發展等議題出謀獻計，提出近百項具體建議，集合業界力量建言獻策。

隨着國家與香港踏上高速復常之路，加上兩地全面通關，為本港經濟和社會發展締造良好勢頭。復常是一個過程，難以一蹴即就，因此特區政府要把握這個良好勢頭，聚精會神謀發展之餘，亦須為飽受疫情重創的工商界和中小企，提供適切、到位的支援，為不同行業和企業在疫後復甦上，帶來更大動能。

因此，筆者和業界期望，財政預算案能延續寬減企業稅項雜費的措施，包括繼續寬減來年的商業登記費、非住宅物業差餉、利得稅等，以緩解企業經營壓力，亦期望預算案派發電子消費券，紓解市民的經濟壓力之餘，並在復常過程中，提振本港經濟和不同行業的經營狀況。

加強官產學研協作 促科研商品化

行政長官李家超在任內首份施政報告中，提出一系列措施，推進「再工業化」進程、科研成果落地等，為紡織、製衣和時裝業發展迎來新機遇，期望財政預算案繼續透過不同財政和政策措施，高質量支援行業發展。

第一，紡織及製衣界一向是創科研發、落地及商品化3部曲的重要載體，期望特區政府繼續投放資源，增強「官產學研」協作；其中香港紡織及成衣研發中心（HKRITA），一直以來都是推動行業結合創科及科研成果落地的推進者和促成者，建議特區政府向HKRITA增撥資源，加強其作為主要研發中心的角色，進一步帶動科研成果落地及廣泛商品化的過程。

此外，期望財政預算案投放更多資源，支援HKRITA在大灣區內地城市設立據點，研究容許HKRITA在內5所研發中心的營運和相關開支「過河」，更有效協調內地工廠的測試、生產等工序，協助加強科研成果落地和商品化，提升推出市場廣泛應用的比率。

推動跨界融合 講好中國故事

第二，國家賦予香港作為「中外文化藝術交流中心」的定位，時裝設計則是一種跨語言、跨領域的文藝載體，正如陳茂波在去年CentreStage活動中明言「時裝設計和時尚就是文化交流的核心」，建議財政預算案為「創意香港」（CreateHK）及轄下的「創意智優計劃」注入更多資源，更全面支援時裝業等創意產業的發展，包括建議向「時裝創業培育計劃」（FIP）及「設計創業培育計劃」（DIP）增撥資源，如增加培育名額，培養更多具質素的初創企業和設計師；並建議文化、體育及旅遊局和CreateHK加強推廣「創意智優計劃」，協助更多初創企業和設計師申請項目撥款，支援業界倡議、籌辦、主辦或協辦更多與時裝業發展相關的計劃和活動。

第三，中共「二十大」報告指出，要「講好中國故事、傳播好中國聲音」，期望特區政府用好時裝設計作為載體，推動時裝與文藝、影視及運動等領域「跨界融合」，協助培育具國際影響力和中國特色的服裝品牌及時尚設計，更好地講好中國故事、香港故事。

雙軌並行 續推「再工業化」

第四，在推進「再工業化」進程上，配合去年底出爐的《香港創新科技發展藍圖》，期望特區政府繼續以「雙軌並行」為基本方針，着力推動傳統工業結合創科和升級轉型，同時發展高增值產業和智能生產，並建議增加與工業專員相關的人事編制，以支援專員有關統籌和督導「再工業化」的工作。

再者，建議特區政府革新採購制度，更主動推動部門、公營機構及法定機構帶頭採用本地企業產品和服務，包括增加採購由本港設計、研發和生產的服飾或功能性衣服，作為部門或機構的制服，例如港鐵、醫管局等機構，以支持產品落地商品化、廣泛應用及「再工業化」。

強化中小企支援 助融入國家發展

第五，期望特區政府繼續強化中小企支援和資助計劃，協助工商界疫後復甦及融入國家發展大局，包括建議研究簡化「BUD專項基金」申請程序和採購規定，尤其提升針對小額申請的審批效率；建議放寬「再工業化資助計劃」資助比例及簡化申請流程，吸引更多廠商在港設立智能生產綫；並建議特區政府進一步優化針對內銷市場的出口信保措施，協助港企開拓內銷市場，把握雙循環機遇。

國家主席習近平在去年「七一」重要講話及中共「二十大」報告，為特區施政和香港未來發展指明方向、注入信心。在國家的堅實支持和龐大發展機遇下，筆者和業界對香港未來發展充滿信心，期望繼續與特區政府和各界攜手，一起畫出亮麗前景，並熱烈期盼財政預算案推出一系列措施，大力帶動香港經濟疫後復甦，讓「興」的動能變得更強勁！

▲ 特區政府要把握目前兩地復常的良好勢頭，並為工商界和中小企提供適切、到位的支援，為疫後經濟復甦帶來更大動能。（資料圖片）