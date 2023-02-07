美初創新3D打印 冀60天內製造火箭 行政人員版 2023/02/07 分享： 分享： 美國航天初創公司相對論空間（Relativity Space），正研究使用其第4代3D打印機，以水平打印方式，生產出比傳統方法快得多、需要的零件更少，且可重複使用的Terran R火箭系列。 據CNBC ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播 今日 主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播 美民主黨參議員 促Google蘋果下架TikTok 2023/02/06 美民主黨參議員 促Google蘋果下架TikTok 停用免費版API Twitter向開發者收費 2023/02/06 停用免費版API Twitter向開發者收費 PS Plus Collection 5月起停送20款遊戲 2023/02/03 PS Plus Collection 5月起停送20款遊戲 ChatGPT推訂閱 月費156元享新功能 2023/02/03 ChatGPT推訂閱 月費156元享新功能 3D打印 科技軟件 科技硬件