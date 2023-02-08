和老友相聚，以前話題是哪裏有好玩、好食、好睇、好買的地方，但今時不同往日，以下就是我們一班姊妹近日的對話—

A：「依家食嘢要小心啲，好容易嗆親。」B：「係呀！我有時食嘢會落錯格！」C：「依家一粒飯都會落錯格。」D：「唔使食嘢，我近排吞口水都會濁親呀！」眾人異口同聲：「係呀係呀！我都係咁呀！吞口水都會濁親！」D：「仲以為得我係咁添！」眾人：「原來大家都咁！」七嘴八舌，恍如同是天涯淪落人。

容易落錯格或濁親，是因嚥下機能（即吞嚥食物的能力）下降，是中年人士很普遍的情況。這會造成「誤嚥」，若頻率持續出現，表示嚥下機能開始衰退。在平常生活中，我們身體有甚麼變化能顯示這項機能退化呢？

一、進食/喝水經常會哽嗆；二、易被自己的口水嗆到；三、吞大藥丸開始有困難或害怕；四、吃飯後有時會出現聲沙；五、喉嚨比以前多痰；六、男性原本的喉結位置（通常位於第五頸椎與第六頸椎之間）比以前下降了。

以上情況若開始出現，或許是嚥下機能退化的徵兆。落錯格即是食物/液體/口水進入了氣管，或有一些情況是食物/液體/口水正在往氣管進入，但在聲帶入口卡住，此狀態叫「喉頭流入」，於是身體會立即啟動自然的防衞反應，即是意圖靠哽嗆或咳嗽把入侵物咳回去，藉以保護氣管和肺。

容易/差點落錯格這情況，在四十歲以上的人開始出現得頻密，因為喉嚨裏頭的肌肉開始退化，影響了吞嚥機能。（三之一）