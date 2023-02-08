國泰航空玲瓏堂貴賓室重新開放 曼谷馬尼拉裝修後陸續重開

在飛機起飛前，不少旅客也喜歡到機場貴賓室休憩醫肚等候上機，國泰航空的玲瓏堂貴賓室現已重新開放，與同在香港國際機場的寰宇堂頭等貴賓室及玉衡堂商務貴賓室，已開放予旅客享用。

玲瓏堂位於一號客運大樓，鄰近6號

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