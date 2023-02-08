國泰航空玲瓏堂貴賓室重新開放 曼谷馬尼拉裝修後陸續重開 副刊版 2023/02/08 分享： 分享： 在飛機起飛前，不少旅客也喜歡到機場貴賓室休憩醫肚等候上機，國泰航空的玲瓏堂貴賓室現已重新開放，與同在香港國際機場的寰宇堂頭等貴賓室及玉衡堂商務貴賓室，已開放予旅客享用。 玲瓏堂位於一號客運大樓，鄰近6號 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 東京近郊埼玉夢幻美景 蘆久保冰柱復辦至2月23日 2023/02/07 東京近郊埼玉夢幻美景 蘆久保冰柱復辦至2月23日 青森縣豐收祭典 難得一見的八戶柄振舞 2023/02/06 青森縣豐收祭典 難得一見的八戶柄振舞 帝都酒店櫻花主題套房住宿 京都浪漫櫻花林打卡位 2023/02/04 帝都酒店櫻花主題套房住宿 京都浪漫櫻花林打卡位 阿聯酋航空重啟往返杜拜直航 買商務機票送五星級酒店住宿一晚 2023/02/01 阿聯酋航空重啟往返杜拜直航 買商務機票送五星級酒店住宿一晚 北海道4大雪祭開鑼 札幌雪祭旭川冬祭實體版回歸 2023/01/31 北海道4大雪祭開鑼 札幌雪祭旭川冬祭實體版回歸 美食 航空 機場 國泰航空 香港國際機場