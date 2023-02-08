頸肩關係密切，其之間肌肉關節緊密相連，功能或病症互為因果。就算日常醫囑，除練習改善姿勢運動外，亦建議避免提舉重物。究竟頸肩關係如何？頸或肩痛時應如何避免疼痛蔓延，痺痛連成一片？

肩頸不同髖股關節，肩與軀幹關節連繫單薄，穩定的肩頸其實靠肌肉支撑。頸椎神經支配肩肌肉及感覺，若頸神經受壓，會致肩肌肉無力，或肩臂感覺異常或疼痛。肩臂以鎖胸骨關節連接身體，但大部分承托力是靠胸肩間肌肉提供，例如胸大小肌、背闊肌、前鋸肌及斜方肌等。而支配這些肌肉的神經綫，由頸椎旁臂叢神經衍生而來。故此，若頸椎病影響及神經綫，可致肩肌肉失力或萎縮，或促進肩肌肉肌腱勞損炎症發生。

不單頸可影響肩，肩功能亦反過來影響頸椎，曾有研究關於肩負重與否，與下肩外展動作對頸椎影響。結果肩不負重並不影響頸椎位置；但假若肩受力拉動阻力帶，當肩外展首90度動作時，會引致上頸椎轉向對側，若再外展達120度時，下頸椎會旋轉至同側。實驗證明上肢負重可牽歪頸椎，但若頸部穩定作用的肌力足夠，是可抵銷上肢提重物的影響。而問題尤其在頸痛時，頸肌肉正常功能受抑，使肩稍運動或負重，會顯著波及頸椎。

肩及肩胛姿勢亦影響頸椎功能。上交叉症候群闡述愈是寒背姿勢，愈會出現頭前移情況，這會引致下頸椎處於前屈狀態，上頸椎處後伸姿勢，結果加劇頸椎後部壓力，尤其頸椎小關節（Facet Joint）負荷，加促退化。肩頸檢查亦會測試肩姿勢，對頸痛頸活動幅度影響，臨床檢查常會比較肩姿勢對頸痛或頸活動幅度，建議的運動應更為有的放矢。

既然肩頸相互影響，肩頸各自痛症的治療亦應彼此兼顧。頸椎病患者除要注意肩頸整體姿勢外，在康復後期亦要鍛練肩臂肌力，或肩炎症痛症亦應除治療肩外，作早晚頸部拉筋運動，以防繼發頸痛。