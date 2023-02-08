香港社會期待怎樣的財政預算案？

經過近兩個月的公眾諮詢，發布2023／2024財政年度財政預算案的日子愈來愈近。這是新一屆特區政府就任後發布的首份財政預算案，也是經歷3年疫情之後，香港邁向復常之路上發布的首個財政預算案。無論從哪個角度講，這份財政預算案都具有「風向標」的意義，從中可以窺見特區政府推動經濟復甦的方向和重點，亦可看到香港未來發展的基本走向。

前幾天，筆者碰到財政司司長陳茂波，雖然對新一份財政預算案充滿信心和期望，但他表示，此次編制預算案的難度很大。陳茂波曾在一次公開諮詢中指出，受地緣政治、供應鏈受干擾、高通脹、環球主要央行大力收緊貨幣政策、利率急升，以及疫情持續打擊的影響，2022年經濟收縮3.5%，年度財政赤字達1,000多億元。但令人欣慰的是，隨着海內外的跨境出行及經濟活動恢復，經濟復甦的期望轉趨樂觀。

那麼，香港社會期待甚麼樣的財政預算案？透過諮詢，社會各界的意願愈來愈清晰，這份財政預算案應集中體現兩個詞：「復常」、「復甦」。

形勢變了 「活下去」變「好起來」

回顧過去3年，疫情令香港陷入「與世隔絕」的境地，百業蕭條、民生困頓，大批企業開工不足、打工仔搵食艱難、許多家庭經濟拮据。因此，財政預算案的主基調是「紓困」，既有助企紓困之舉，也有助民紓困之策，目標只有一個：活下去！

俗話說：「形勢比人強」，誰也沒有料到，內地調整疫情防控政策的動作這麼快，香港與內地通關從「遲遲不走」，一下子變成了「大步快走」。特區政府入境事務處統計數字顯示，1月21日至26日入境香港人數超過54萬；2月6日，香港與內地全面通關，而香港與世界的聯繫也恢復得很快，現在已經確定的是，未來3年有30多項國際活動將在香港舉辦。不少人驚呼「熟悉的香港又回來了！」、「這才是香港應有的樣子！」，最近多家國際權威機構，亦調高了對香港2023年經濟增長的預期。

香港的發展形勢變了，人們對未來的預期好了，過去的目標是「活下去！」，現在的目標則是「好起來！」。2022年是香港經濟最艱難的一年，如果說過去一個財年，香港的財政預算案是「輸血續命」，那麼新財年香港的財政預算案，則是「助力起跑」，制定財政預算案須審時度勢，因應變化。

市場主體動起來 促經濟復甦

既然現在的目標是「好起來！」，財政預算案的一個重要投向，應該是市場主體。讓市場主體這個「發動機」盡快動起來，就能帶動整個經濟形勢向好。

這些年來，旅遊、零售、食肆、酒店、運輸、會展等行業損失慘重，由於疫情阻斷人流、物流，香港引以為傲的專業服務領域也受到影響。如果說過往向全民發放消費券是「雪中送炭」，那麼現在寒冬已經過去，春天已經到來，最重要的是「撒下希望的種子」，推動市場復甦。財政預算案應有清晰指向：讓倒下的企業「復活」，讓羸弱的企業大步向前，讓新業態迅速成長。

當然，投資市場主體並非「見者有份」，對經濟增長和就業拉動大的行業，應得到更多支持。以會展業為例，疫情前的2018年，來港過夜的會展旅遊旅客大約有200萬人次，佔整體過夜旅客約7%；根據當年數據，會展旅遊旅客人均消費8,200元，較整體過夜旅客人均消費高出近四分之一，對消費拉動很大，對類似的市場主體應多投資。

香港入境事務處公布，2022年全年訪港旅客有60萬人次，2021年訪港旅客僅有9.14萬人次；與2019年約5,600萬人次相比，近兩年訪港旅客跌至「谷底」。來港遊客的人數，與香港零售業的業績成正比，門可羅雀，豈有商機！

以錢生錢 讓遊客願來港願消費

特區政府近日宣布，將免費派發50萬張機票，以及覆蓋餐飲、酒店、景點和商戶的消費優惠券，消息一出，馬蜂窩北極星攻略「香港經典必遊攻略」瀏覽量上升150%，並贏得海內外輿論普遍好評。

「全民派錢」是困境下不得已而為之，「以錢生錢」才能讓「一分錢」發揮「兩分錢」的效益；香港被譽為「購物天堂」、「美食之都」，送遊客一張機票，遊客帶來的是更多消費。根據2018年的統計數據，來港過夜旅客人均消費6,600元，可見財政資金投向消費群體，產生的效益是可觀的，財政預算案應在「以錢生錢」上做足文章，讓遊客願意來港、願意購物、願意消費。

多投資長綫項目 讓發展有後勁

3年疫情期間，香港多年的財政盈餘已用去大半；現在經濟復甦的訊號已經出現，財政赤字雖大，但市場預期好轉，我們應對未來充滿信心，香港不應把重點放在投資短綫項目上，而應多投資長綫項目，讓發展的後勁更足。

例如北部都會區建設，未來是香港的「雙中心」之一，將徹底改變香港的城市格局，並與深圳的高端製造業產業帶形成互動，成為香港的發展「引擎」；北部都會區也是粵港澳大灣區建設的「前綫」，在這樣的項目上多投一些財政資金，利及長遠。

又例如「八大中心」建設，其中的「新四中心」前景廣闊，建成後將放大香港優勢，大大提升香港的國際競爭力，在這些領域多投一些財政資金，產生的效益不可估量。

重特惠紓困 讓人人活得有尊嚴

特區政府2021年發布的《2020年香港貧窮情況報告》顯示，香港貧窮人口增至165.3萬人，即接近每4人就有1人活在貧窮綫下；最近兩年受疫情衝擊，貧窮情況並未得到明顯改善，只會每況愈下，而香港還有20多萬人住在「劏房」裏，生活得毫無尊嚴，與「東方之珠」的美譽極不協調。

無疑，「紓解民困」應是新財年財政預算案的重點之一，只不過以往是「普惠大於特惠」，這次應調整為「特惠大於普惠」。過去一個財年，財政預算案對符合條件人士提供電費補貼、公共交通補貼，發放額外的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼等，期望繼續保留；同時，期望用於公屋建設的預算多一些，盡快化解「住屋難」。

財政資金用於「紓解民困」，對社會底層人士給予特殊關照，這是政府的職責所在，也體現出一個社會的道德底綫，任何時候都應這樣做。

上周末，港澳系統深入學習貫徹黨的二十大精神專題會議在北京召開，全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長兼領導小組辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席會議並講話。他指出，要清醒認識一國兩制前進道路上面臨的各種考驗，克難攻堅、守正創新，團結奮鬥、實幹擔當，更加紮實有效地做好各項工作。

在中央主導下，李家超及本屆特區政府力圖有所作為，「財爺」陳茂波是理財高手，相信能把握好着力重點，拿出一份不負眾望的財政預算案。

▲ 現在經濟復甦的訊號已經出現，本港財政赤字雖大，但市場預期好轉，當局應多投資長綫項目，例如北部都會區，讓發展的後勁更足。（資料圖片）