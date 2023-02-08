港澳加強合作 助融入大灣區發展

上周四（2月2日），新民黨久違地組織了交流團，前往澳門考察一天，由擁有豐富澳門人脈的新任立法會議員何敬康擔任團長。當日行程相當緊湊，拜會了澳門行政長官賀一誠、經濟財政司司長李偉農、全國政協副主席何厚鏵，參觀了澳門立法會和澳門科技大學，也與李偉農及澳門工商聯代表作了深入交流，可謂收穫甚豐。

澳門行政長官賀一誠非常客氣，不單與我們詳談了一個半小時，還在新聞稿中說「港澳兩個特區一向保持良好關係，澳門一直以來都是樂於學習借鑑香港的成功經驗，未來將繼續加強與香港的交流與合作」，又指「香港新民黨秉持愛國愛港宗旨，為香港的發展做了大量工作，是香港政府與居民溝通的重要橋樑之一。」我們非常感謝賀一誠詳細介紹了澳門發展的方方面面，我認為澳門不少政策值得香港學習借鑑，特別認同兩個特區可以加強交流合作，共同促進大灣區發展，達致港澳雙贏。

早一步全面通關 澳門佔先機

首先，眾所周知，疫情3年以來，澳門的抗疫策略一直與內地同步。澳門50萬人口當中，有10多萬人居於珠海，每天過境工作，若澳門與內地封關，斷絕人員往來，會非常不便，也不利經濟發展及社會和諧，因此澳門與內地抗疫一體化，合情合理。

為了抵銷抗疫對經濟的影響，澳門政府連續16年實施「現金分享計劃」，全民派錢，今年也將向全民派發現金一萬澳門元；此外，澳門於2020年起派發電子消費券（消費補貼計劃），比香港早了一年。

澳門於上月8日起全面開關，比香港早了一個月，旅客入境澳門免檢疫、免隔離、免核酸、取消健康申報、停用紅黃碼，於是旅客湧入、賭場爆滿、酒店加價，特別是農曆新年期間，市面非常熱鬧。

早前有外媒記者向我提問，為甚麼這段期間訪澳旅客的人數，會比訪港旅客多？我認為有幾個原因，第一就是澳門比我們早一步全面開關，而且免卻很多旅客都覺得不便的核酸檢測，但是香港同期只開放了部分口岸，以及入境需持有48小時內的核酸檢測陰性證明，因此澳門是佔了先機；第二，所謂新正頭、好意頭，很多中國人都喜歡在新年入賭場「玩返兩手」，澳門博彩業蓬勃，自然有優勢。

聯合優惠吸港澳同遊 擴產業鏈

說到澳門的博彩業，一直是澳門的經濟支柱，在疫情前的2018年，博彩毛收入達3,028.46億澳門元，而博彩稅為毛收入的40%，抽稅相當高；此外，澳門博彩監察協調局剛宣布，將徵收5%博彩中介佣金稅。雖然稅率如此高、競爭又大，博彩娛樂企業仍前扑後繼，去年12月，6間博彩娛樂企業與澳門政府簽署10年博彩合約，投資總額達1,188億澳門元。博彩娛樂企業不畏競爭，也不畏高稅率，反映高博彩稅率會打擊博彩業、影響投注的說法站不住腳。

澳門博彩業與旅遊業的關係密不可分，互相帶動，提振效益，香港也可加強與澳門的合作，相對於把對方視為競爭對手，不如港澳聯手推動大灣區旅遊特色，擴大整個旅遊產業鏈，尋求共贏。例如在開關過渡期，港澳可推出聯合優惠，「我送機票你送船飛」之類，吸引旅客港澳同遊，達致最大效益。

橫琴深合區 盡顯一國兩制獨特性

除了博彩業、旅遊業，澳門政府也希望擴闊當地產業結構，讓經濟有更全面的發展，其中「橫琴粵澳深度合作區」便是重要項目。橫琴深合區佔地約106平方公里，定義為特殊經濟區，這個特區中的特區，在推動創科產業、經濟發展，甚至法制發展均有重要貢獻，深合區內的民事及商業訴訟採用澳門法，刑事訴訟則運用內地法，進一步彰顯一國兩制的獨特性。

我們亦參觀了澳門科技大學，進一步了解澳門的創科發展。不說不知，澳門科技大學原來是私立大學，於2000年建校後，聘用大量內地、香港以至海外的學者，全力聚焦創科研究，現任校長李行偉教授便來自香港科技大學，是2010年度「國家科學技術進步獎」的得獎者。

增創科協作 發揮港基礎科研優勢

澳科大現時設有兩個國家實驗室，一個是「月球與行星科學國家重點實驗室」，另一個則是「中藥質量研究國家重點實驗室」，兩個範疇都對國家的未來發展有重要戰略意義。

當日我們參觀了「中藥質量研究國家重點實驗室」，了解到實驗室有各級科研人員400多人，包括諾貝爾獎得獎者和中國科學院院士；硬件方面，實驗室投放很多資源，設置很多先進儀器，務求以最先進的醫學科技、創新技術，分析各種中藥的成分、提升複方質量、研發新藥等，以配合國家政策，推動中醫藥國際化。

香港的大學在基礎科研方面，一向非常出色，創新科技及工業局剛發表了《香港創新科技發展藍圖》，我認為當局應在《藍圖》的基礎上，加強與澳門的合作，以發揮更強大的科研力量。

當日另一個重點考察地，就是澳門立法會。澳門立法會主席高開賢和議員何潤生，帶我們參觀了立法會大樓，我們試坐了議事廳的議員席，覺得座位較香港的舒服呢。高開賢告訴我們，原來香港立法會興建新大樓前，立法會秘書處曾組團到澳門視察，現在兩地議事廳的設計有異曲同工之妙。

此外，香港議員座位上的顯示屏，只顯示頭3位發言順序的議員姓名，澳門這邊便不同了，顯示屏上顯示所有議員的發言順序，我認為這個細節非常好，議員知道自己的排序，可準確地做好準備，希望香港立法會可參考。

高開賢也向我們介紹了澳門立法會的組成，其實類似香港完善選舉制度後的做法，他們共有33名議員，澳門政府委任7席，直選議員14人，餘下12席則由間選產生。澳門政府根據中央的要求，參選立法會的人士必須通過資格審查委會員的審查，才能成為候選人，確保體現「愛國者治澳」的目標。

直選方面，澳門採用「名單制」，根據「單一可轉移票制」（single transferable vote）的原則，若某候選人的得票夠多，便可帶名單上的其他候選人入局，香港以前也採用過類似制度；其實世界各地的選舉制度各有不同，最重要是因應當地的實際情況，發展最適用的制度。

立法維護國安步伐 澳更領先

最後，我們討論了《澳門基本法》和《香港基本法》的相互影響。《澳門基本法》是在1993年通過、1999年實施，比《香港基本法》（1997年實施）晚了兩年，因此《澳門基本法》在草擬時，是有汲取香港的實際經驗，例如有關居留權的條文，當年《香港基本法》第24條引起「吳嘉玲案」等居留權爭議，即父或母在未有香港居留權之前所生的子女，有沒有香港居留權？而《澳門基本法》第24條則非常清晰，是要已經擁有居留權的澳門永久性居民所生之子女，才會享有澳門居留權，免卻爭議。

此外，澳門早於2009年已為23條自行立法，履行了憲制責任，維護了國家安全；而香港至今仍未為23條自行立法，反而是中央為香港訂立《港區國安法》，在這點上，兩地步伐的確有差異。

總結這次澳門之行，雖然只是一日行程，但是讓我們加深了對澳門的全面了解，對於今後如何加強港澳兩地合作，推進香港融入大灣區、加入國家發展大局，有很好的催化作用。

▲ 澳門的抗疫策略一直與內地同步，而且比香港早一步全面通關，免卻很多旅客都覺得不便的核酸檢測，佔了先機。（新華社資料圖片）